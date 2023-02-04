Erkan Baş işçilerin eylemine katıldı: Mücadelelerinin arkasında olacağız

Belediye İşçileri Dayanışması üyeleri, bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Süreyya Operası önünde, güvencesiz ve kadrosuz çalışma koşullarına karşı eylem yaptı. Taşeron uygulamasına son verilmesi ile 52 günlük ilave tediye ve eşit işe eşit ücret talep eden işçilerin eylemine TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil de katıldı.

Burada konuşan Baş, şunları söyledi:

"ONLARIN SÖZÜNÜN MÜCADELESİNİN ARKASINDA OLACAĞIZ"

"Türkiye’nin pek çok yerinde bu aralar işçi direnişlerinde ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz çünkü özelde ya da kamuda fark etmiyor, işçiler fazla mesaiye zorlanıyorlar, güvencesiz çalıştırılıyorlar, genellikle sendikasız çalıştırılıyorlar, hepimizin bildiği gibi düşük ücretle çalıştırılıyorlar. Bir de buna aynı iş yerinde aynı işi yapan işçilerin kadro farkı nedeniyle, statü farkı nedeniyle uğradıkları ek eşitsizlikler de eklenmiş durumda. Dolayısıyla buna karşı ciddi bir tepki birikiyor. Dün Omega Motor fabrikasındaydık, orada Türk Metal Sendikası’na üye olan işçi arkadaşlarımızla beraberdik. Bir sendikalaşma mücadelesi vardı.

Bugün de burada belediye işçisi arkadaşlarla beraberiz. Sözde iktidarın sürekli olarak propagandasını yaptığı, bütün sorunları çözüyoruz dediği bir tabloda işçi arkadaşlarımız kendi yaşadıkları gerçeği ifade etmiş oldular. Onlarla dayanışma için burada olduk, onların sözünün mücadelesinin arkasında olacağız, onların sesinin ulaşmadığı her yere de işçi sınıfının sesini taşıma mücadelesini devam ettireceğiz."