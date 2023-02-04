"Bunlara öyle çakalım ki" diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt: Edep yahu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

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"Bunlara öyle çakalım ki" diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt: Edep yahu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alan "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha belini doğrultamasınlar" sözlerini alıntılayarak, "edep yahu!" yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aydın'da konuştu. Millet İttifakı'nı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha belini doğrultamasınlar" ifadesini kullandı.

İyi Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, 'büyük harflerle', "Edep yahu!" yazdı.

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