Babacan: Erdoğan'ın konuşmasını yayınlayan kanallar uyarı işareti yerleştirmeli

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın'daki konuşmasında söylediği "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Babacan, "Sayın Erdoğan’ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan tv kanallarına sesleniyorum: Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz" ifadelerini kullandı.