Babacan: Erdoğan'ın konuşmasını yayınlayan kanallar uyarı işareti yerleştirmeli
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'daki konuşmasını eleştirerek "Konuşmayı yayınlayan kanallara sesleniyorum: Uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz" dedi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın'daki konuşmasında söylediği "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" sözlerine tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Babacan, "Sayın Erdoğan’ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan tv kanallarına sesleniyorum: Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz" ifadelerini kullandı.
Sayın Erdoğan’ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan tv kanallarına sesleniyorum:— Ali Babacan (@alibabacan) February 4, 2023
Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz. pic.twitter.com/wfvRUB4pOV