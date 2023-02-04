Babacan: Erdoğan'ın konuşmasını yayınlayan kanallar uyarı işareti yerleştirmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'daki konuşmasını eleştirerek "Konuşmayı yayınlayan kanallara sesleniyorum: Uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz" dedi.

Babacan: Erdoğan'ın konuşmasını yayınlayan kanallar uyarı işareti yerleştirmeli

 Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın'daki konuşmasında söylediği "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ali Babacan, "Sayın Erdoğan’ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan tv kanallarına sesleniyorum: Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz" ifadelerini kullandı.

"Bunlara öyle çakalım ki" diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt: Edep yahu! "Bunlara öyle çakalım ki" diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt: Edep yahu!
Erkan Baş işçilerin eylemine katıldı: Mücadelelerinin arkasında olacağız Erkan Baş işçilerin eylemine katıldı: Mücadelelerinin arkasında olacağız
13 Şubat'taki toplantı öncesinde Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret 13 Şubat'taki toplantı öncesinde Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Demirtaş seçmene seslendi: El ele verelim ve değişim düğmesine basalım "El ele verelim ve değişim düğmesine basalım"
FOX TV apar topar yayından kaldırmıştı. Yeni proje duyuruldu FOX TV apar topar yayından kaldırmıştı. Yeni proje duyuruldu
Lahana böyle haşlanmazsa sarmalar hiç iyi olmuyor! Aşçılar uyardı Lahana böyle haşlanmazsa sarmalar hiç iyi olmuyor! Aşçılar uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı
Yapay zekayla ülkelere göre aile modelleri oluşturuldu: Türk ailesi, o dizideki aileye benzetildi Yapay zekayla ülkelere göre aile modelleri oluşturuldu: Türk ailesi, o dizideki aileye benzetildi
9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit 9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit
Meclis lokantasının adisyonu tartışma yarattı: 'Kuzuya ayıp be' Meclis lokantasının adisyonu tartışma yarattı: 'Kuzuya ayıp be'
AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor! AKOM gün ve saat verdi: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor!