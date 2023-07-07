Davutoğlu: 14 Mayıs öncesi ittifaka DEVA Partisi yanaşmadı

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, TBMM'de grup kurmak üzere el sıkıştı. Önceki gün yemek yiyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsmail Saymaz'dan bir telefon aldı.

Saymaz, Davutoğlu ve Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesinden aktardı. Davutoğlu'nun "AK Parti'ye alternatif oluşturamadık" dediğini söyleyen Saymaz, Davutoğlu'nun "DEVA Partisi'nden dolayı 14 Mayıs öncesi ittifak kuramadık" dediğini de aktardı.

YEREL SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARACAKLAR MI?

Yerel seçimlerde aday çıkarıp çıkarmayacakları ile ilgili soruyu yanıtlayan Davutoğlu "Bakacağız. Belli yerlerde olur. Çalışmalara başlıyoruz." dedi. Bundan sonraki Süreçte Millet İttifakı ile aralarındaki ilişkinin nasıl olacağını değerlendiren Davutoğlu "Millet İttifakı ile ilgili alacağımız karar sadece bizimle ilgili bir karar değil. Mutlaka işbirliği oluşur. Ancak işbirliklerinde Saadet ile ortak pozisyon belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

14 MAYIS ÖNCESİ DEVA PARTİSİ YANAŞMADI

İttifakın 14 Mayıs öncesi kurulamamasının DEVA Partisi nedeniyle olduğunu söyleyen Davutoğlu, "İki yıl önce teklif götürdüm. Maalesef öngörülemedi. Seçimler yaklaşırken tekrar gündeme geldi, yine uygun görülmedi. Şimdi ikili deniyoruz." açıklamasını yaptı. İttifakın 14 Mayıs öncesi kurulma ihtimaliyle ilgili de açıklama yapan Davutoğlu "Çok farklı bir tablo çıkardı. AK Parti'den rahatsız olup alternatif arayanlar için güçlü bir liman olurdu. AK Parti'den kaçıp MHP'ye giden oylar buraya yönelirdi. Muhalefette alternatif görmekte zorlandılar." ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: ÜÇLÜ İTTİFAK YÜZDE 12-13'Ü BULURDU

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üçlü ittifak ile ilgili açıklamalarını da köşesinden paylaşan Saymaz, Karamollaoğlu'nun "Bir zamanlar yüzde 12-13'ü, bir ara 17'i buluruz diye düşünüyorduk. Ama bunlar hep varsayım." dediğini söyledi.

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