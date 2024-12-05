Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Adaylığı İçin CHP'den Sert Çıkış: 'Avuçlarını Yalayacaklar!'

CHP Mersin İl Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısına katılan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “47 yıl sonra partimizi birinci parti yapmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. 2019’da özellikle AKP’yi genelde iktidara taşıyan İstanbul ve Ankara gibi illeri kaybetmelerinin sonrasında, o çözülme süreci 31 Mart seçimlerinde daha da artarak, daha da güçlenerek devam etti. Belediyelerimizin hizmet üretmesinden, belediyelerimizin vatandaşa dokunmasından, belediyelerimizin her türlü engellemeye, soruşturma ve baskıya rağmen halkın sorunlarına bir bir çözüm üretmesinden korkmaya ve panik yaşamaya başladılar” dedi.

'KAYYIM, AKP'NİN BELEDİYELERE ÇÖKME PROJESİDİR'

İktidarın önce SGK ve vergi borcu gerekçeleriyle CHP’li belediyeleri engellemeye çalıştığını ifade eden Yücel, “Ardından muhalefet partili belediyelere ama bu dönem iki de CHP’li belediyeye kayyum atayarak, asılsız birtakım iddialar, uydurma bir takım delillerle halkın iradesini gasp ederek, seçmenin iradesini gasp ederek, demokrasiye darbe vurarak kayyum uygulamalarını geçtiğimiz dönemde olduğu gibi devam ettirdiler. Kayyum uygulaması, kime karşı olursa olsun, bunun karşısında durmak gerekir. Tamamen siyasi partilerden bağımsız olarak demokrasiye inanan, demokrasiyi sahiplenene herkesin bu uygulamanın karşısında olması gerekir. Kayyum uygulamaları AKP’nin seçimlerde sandıkla kazanamadığı belediyelere çökme projesinin bir örneğidir. O yüzden kayyum atanan bu belediyelerde yapılan her işlemin, halkın harcanan her kuruşunun Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

'AVUÇLARINI YALAYACAKLAR'

Belediyelerin açtığı ve halihazırda hizmet vermeye devam eden kreşlerin kapatılması girişimlerine de değinen Deniz Yücel, şunları söyledi:

“Annelerin aile bütçesine katkı sunabilmek için çalışabilmesi, çocuklarının uygun fiyatla bakılması, sağlıklı bir ortamda gelişiminin sağlamaları için açılan kreşleri engelleyecek kadar gözlerini kararttılar. Arkadaşlar kreşten neden rahatsız olurlar? Çocukların bakılmasından neden rahatsız olurlar? Annelerin çalışmasından neden rahatsız olurlar? Ben siz söyleyeyim. Bu saydıklarım onların umurumda değil. Onların umurunda olan tek bir şey var: Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtirmek. Sanki ülkenin hiçbir sorunu yokmuş gibi, hayat pahalılığı yokmuş gibi, ekonomik kriz yokmuş gibi, işsizlik yokmuş gibi, onların bütün derdi bir dönem daha onu seçtirmek. Ama avuçlarını yalayacaklar. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızın halka hizmet etmesini, sorunlara çözüm, dertlere derman olmasını engelleyemeyecekler.”

Kaynak: ANKA