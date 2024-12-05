Özgür Özel'den Bilecik Belediyesi'ne Ziyaret

CHP lideri Özgür Özel, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Subaşı, Özel'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Özgür Özel'den Bilecik Belediyesi'ne Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in çeşitli ziyaretler için geldiği Bilecik'teki ilk durağı, 5 Aralık 1920 tarihinde TBMM ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilcilerin bir araya gelerek Bilecik Mülakatı'nın yapıldığı tarihi İstasyon binası oldu.

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Ardından Bilecik Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özel, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Bilecik'te ilk kez seçilen kadın belediye başkanı olmasından dolayı partileri olarak ayrı bir onur ve gurur duyduklarını söyleyen Özel, Şubaşı'nın halk için ne kadar özverili çalıştığına şahit olduklarını dile getirdi.

Özgür Özel'den Bilecik Belediyesi'ne Ziyaret - Resim : 2

Ziyarette Başkan Subaşı, CHP Genel Başkanı Özel'e çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: İHA

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