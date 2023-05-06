Erdoğan'ın Van'daki mitinginden dikkat çeken detaylar: "2002'den beri en sönük Van mitingi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’daki mitingi geniş güvenlik önemleri altında yapıldı.

Gazeteci Ruşen Takva, Erdoğan’ın Van mitingine ilişkin gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Miting öncesi, İzmir Urla’dan Batman’a kadar uçak ve otobüslerle polis takviyesi yapıldığını aktaran Takva, “Erdoğan’ın yerdeki konvoyuna helikopterler, havadaki uçağına F-16’lar eşlik etti” dedi.

Van mitingi için, kentin 13 ilçesinden ve çevre kentlerden binlerce insanın otobüslerle miting alanına taşındığını söyleyen Takva, “Erdoğan’ın geçeceği Maraş Caddesi’nde vatandaşların karşıdan karşıya geçmesi 1 saat öncesinden yasaklandı. Böylece Erdoğan geçtiği sırada onu bekliyor görünen bir kalabalığı selamladı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van mitinginin ardından notlar;



Van mitingi için dün geceden başlamak üzere İzmir Urla’dan Batman’a kadar, uçak ve otobüslerle görevli polisler takviye edildi.



Erdoğan’ın yerdeki konvoyuna helikopterler, havadaki uçağına F-16’lar eşlik etti. (1) pic.twitter.com/RLf0iomhvY — Ruşen Takva (@RusenTakva) May 5, 2023

Erdoğan, birçok mitingde olduğu gibi muhalefeti hedef almaktan geri durmadı. Takva, konuya ilişkin paylaşımda şunları söyledi:

“Konuşmasının neredeyse tamamını CHP ve HDP’yi eleştirmeye ayırdı. Sonunda da ‘CHP Van’da miting yapabilir miydi?’ Diye sorarak, CHP mitinginde salanan Yeşil Sol Parti flamalarını eleştirdi. Ama tam bu sırada alanda HÜDA-PAR flamaları sallanıyordu.”

Sorunlarını dile getirmek için gelen bazı yurttaşların miting alanına alınmadığını da aktaran Takva, “Çevre kentlerden taleplerini dile getirmek için Erdoğan’ın Van’daki mitingine gelen mevsimlik işçiler, dövizlerinde ‘sulama birliklerine kadro’ yazıldığı gerekçesiyle alana alınmadı. Miting alanına sadece Erdoğan’ı öven dövizlerin girmesine izin verildi” dedi.

Takva, Erdoğan’ın Van mitingini ise 2002 yılından beri en sönük AKP mitingi olarak değerlendirdi. Takva değerlendirmesinde şunları söyledi:

İktidar olmanın getirdiği avantajlara ve kamunun tüm gücünün kullanılmasına rağmen, AKP 2002’den bu yana en sönük Van mitingini gerçekleştirmiş oldu. Son yerel seçimde Van’da 200 bine yakın oy alan AKP’nin bu mitingine katılım sayısını Erdoğan açıkladı; ‘50.000’

Kaynak: Gerçek Gündem