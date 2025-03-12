Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılına dair yaptığı açıklamada "Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümüne dair bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutladığını belirterek,
“12 Mart 1921 tarihi, sadece bir marşın kabulü değil; aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolüdür. Merhum Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme dökerek, bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. Sadece bir şair değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan yurtsever olan merhum Akif, tarihin en karanlık günlerinde, kalemiyle milletimizin özgürlük mücadelesine destanlar yazmış; milletin cesaretini artırmış, moral kaynağı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir. Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve Merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde, Türk milletinin asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadelerini kaleme alan başta merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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