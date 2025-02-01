Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Slogan' Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği esnada adliye önünde İmamoğlu'na destek için gelen vatandaşların attığı sloganı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, slogan hakkında "Adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Manisa 8. İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği esnasında adliye önünde, İmamoğlu'na destek vermek için gelen vatandaşlara emniyet güçleri biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Slogan' Tepkisi - Resim : 1

ADLİYE ÖNÜNDE ATILAN SLOGANA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için adliyeye gelen vatandaşların attığı 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganını sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci ve siyasetçi kılıklı uyanıkların sergiledikleri oyunu burada saymıyorum. Trajikomik durumu söylemek isterim; adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu yeni sloganları da CHP'ye çok yakışmış. Biz olsak bu sloganı onlara tavsiye ederdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Slogan' Tepkisi - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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