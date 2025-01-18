Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Yazılan İlk Haberin Yer Aldığı Gazete Satışa Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 17 Ocak 1972 tarihinde yazılan ilk haberin yer aldığı Bizim Anadolu gazetesi satışı çıkıyor. Gazete, yarın saat 15.00’te Çengelköy Müzayede’de açık artırma usulü ile satışa çıkarılacak.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA ÇIKAN İLK HABER'

Türkiye gazetesine konuşan, gerçekleşecek müzayedenin koordinatörü görevini yapacak olan Osman Nuri Boyacı, bu haberin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan ilk haber olduğu kanısında olduğunu dile getirdi.

1972 yılında yapılan ve o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yaşında bir lise öğrencisi olduğunu belirten Boyacı, satışa çıkacak olan gazete nüshası için henüz bir açılış fiyatı belirlemediklerini ifade ederken, en az 250 bin liraya satılmasının kendilerini mutlu edeceklerini ifade etti.

HABERİ YAŞAR OKUYAN YAZMIŞ

Boyacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lise öğrencisiyken iki arkadaşıyla birlikte katıldığı ‘Liselerarası Münazara’da birinciliği kazanmasının yer aldığı haberi yapan ismin ise Yaşar Okuyan olduğunu ifade etti. Okuyan’ın o dönem Bizim Anadolu gazetesinin yayın yönetmeni görevini yürüttüğü de ifade edildi.

Bahse konu olan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türk ve İslam terbiyesini çocuğuna aşılayan anne ve baba arıyoruz” ifadelerini kullandığı ve bu sözlerin büyük beğeni aldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yarışmada Seyfettin Esenlik ve Ali Kul ile birlikte İstanbul İmam Hatip Okulunu temsil ederek birincilik ödülünün sahibi olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi