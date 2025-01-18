Rıza Akpolat'ın Koltuğu İçin 3 Aday: Başkan Vekili Kim Olacak?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması sonrası yerine vekillik edecek ismin 23 Ocak'ta seçileceği konuşuluyor. Başkanlık için ise CHP kulislerinde üç ismin adı öne çıkıyor.

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Rıza Akpolat'ın Koltuğu İçin 3 Aday: Başkan Vekili Kim Olacak?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın "ihale yolsuzluğu soruşturması" kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Akpolat’ın belediye başkanlığı görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bunun üzerine CHP örgütünde, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili'nin kim olacağı gündeme geldi.

Rıza Akpolat'ın Koltuğu İçin 3 Aday: Başkan Vekili Kim Olacak? - Resim : 1
Ali Rıza Yılmaz

3 ADAYIN ADI GEÇİYOR

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Beşiktaş Belediye Meclisi’nin 23 Ocak Perşembe günü toplanacağı ve başkanı seçeceği konuşuluyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer ve İBB grup sekreterliği görevi de bulunan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinden Ömer Rasim Şişman’ın aday olacağı iddia ediliyor.

Rıza Akpolat'ın Koltuğu İçin 3 Aday: Başkan Vekili Kim Olacak? - Resim : 2
Ömer Rasim Şişman

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in adaylardan Ömer Rasim Şişman'ı desteklediği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ise yaşı ve tecrübesi dolayısıyla Yılmaz’ı isteyeceği söyleniyor.

Rıza Akpolat'ın Koltuğu İçin 3 Aday: Başkan Vekili Kim Olacak? - Resim : 3
İlker Uluer
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Kaynak: Habertürk

Etiketler
Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat CHP
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