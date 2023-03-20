Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle bir araya geldi
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken Erdoğan ve Bahçeli Saray'da bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Saray’da bir araya geldi.
Basına kapalı olarak yapılan görüşmede, 14 Mayıs seçimlerinin öncelikli gündem olarak yer alacak.
İkili, Cumhur İttifakı’nın seçim çalışmalarını ele alırken, görüşmede deprem bölgesinin yeniden imar ve inşası için yürütülen çalışmalar da değerlendirilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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