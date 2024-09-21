Cumhurbaşkanı, ABD Yolunda! Biden İle Görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına tepki göstererek "bir terör örgütü gibi" hareket ettiklerini vurguladı. Bloomberg’in bugünkü haberinde, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmek istediği iddia edilen Erdoğan bu konuda yorum yapmazken, ABD Başkanı Joe Biden ile sürpriz bir görüşme olabileceğini söyledi.

'ATEŞKES İÇİN BM'YE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ABD'de yoğun bir toplantı ve görüşme trafiğimiz olacak. Zirveye hitabımda küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim. Daha kapsayıcı yapılanmaya duyulan gerekliliğin altını çizeceğim. Bu yılki genel kurul görüşmeleri hiç kimseyi geride bırakmamak teması altında yapılıyor. Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. Kalıcı ateşkesin tesisi için hepimize tüm dünyaya özellikle BM'ye önemli görevler düşüyor. Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail'in üzerindeki baskıların daha da artırılması gerekiyor.

'İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ SALDIRIYOR'

İsrail bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir. İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Bu saldırının başka anlamı da tüm ikazlarımıza rağmen İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölge geneline yayılmaktadır.

'SURİYE'DEN CEVAP BEKLİYORUZ'

Beşşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Karşı taraftan cevap bekliyoruz biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyorum.

'BIDEN İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME OLABİLİR'

BM Genel Kurulu'nda ajandamız dolu. Orada sadece ABD Başkanı Biden değil pek çok lider olacak. Biden ile kesinleşmiş bir görüşmemiz yok. Biden veya başka sürpriz görüşmeler, oradaki gelişmelerle belli olacak."

Kaynak: Gerçek Gündem