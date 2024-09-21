Bloomberg Yazdı: Erdoğan, Kamala Harris ile Görüşmek İstiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye gidiyor. Bloomberg'den aktarılana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü BM Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesinde Kamala Harris ile görüşmek istiyor.

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Bloomberg Yazdı: Erdoğan, Kamala Harris ile Görüşmek İstiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü BM Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesinde, ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Kamala Harris ile bir görüşme talep ettiği iddia edildi.

Bloomberg'teki habere göre, pazar günü New York'ta bir bağış etkinliğine katılması beklenen Harris'ten görüşme talebine ilişkin oalrak cevap bekleniyor. Haberde, Erdoğan'ın ayrıca başkan yardımcısı adayı Tim Walz ile görüşmeye açık olduğu iddia edildi.

Ancak Bloomberg, Cumhurbaşkanlığı kaynakları ve Türk Dışişleri Bakanlığı iddia hakkında yorum yapmayı reddettiğini yazdı.

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