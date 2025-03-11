Çorum'da '200 Bina Eksik Demir ve Betonla Yapıldı' İddiası Meclis Gündeminde

Çorum’da inşaat mühendisi bir kişinin ideCad isimli programda bulduğu açıkla, yaklaşık 200 binanın eksik demir ve betonla yapılmasına neden olduğu iddiaları ortalığı karıştırırken, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız Meclis’e soru önergesi verdi.

Söz konusu iddialarda adı geçen mühendislerin kimliğinin açıklanması gerektiğini belirten Tahtasız, “Bu konu belediye başkanı tarafından 40 önceden bilinmesine rağmen harekete geçilmedi. Bu konu sadece bir kişiye dava açtık diyerek geçiştirilecek bir konu değildir.

Bu mühendisin kaç yıldır proje çizdiği, yazılım programındaki parametreleri hangi yıldan itibaren değiştirdiği açıklığa kavuşmalıdır” ifadelerini kullandı.

Tahtasız, Meclis’e verdiği soru önergesinde, “ideCAD programının sahibi kimdir? Değiştirilen parametreler Türkiye genelinde kaç inşaat mühendisi tarafından kullanılmıştır? Bu şekilde kaç bina yapılmıştır?” sorularını yöneltti.

Kaynak: Haber Merkezi