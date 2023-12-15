Çine'nin yeni belediye başkanı belli oldu

Aydın'a bağlı Çine ilçesinde yapılan seçim sonucu yeni belediye başkanı CHP'li Mehmet Kıvrak oldu.

Çine'nin yeni belediye başkanı belli oldu

Çine Belediye Meclisi’nde yapılan seçim ile yeni Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Parti'li Mehmet Kıvrak oldu.

Kısa süre önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in yerine yeni başkan seçimi için belediye meclisi olağanüstü toplandı. Mecliste kapalı oylama usulü ile gerçekleşen seçimde ilk iki turda üçte ikilik çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda 9 meclis üyesinin oyunu alan CHP’li Mehmet Kıvrak, Çine’nin yeni belediye başkanı oldu. Cumhur İttifakının adayı Burhan Kandemir ise yapılan üç oylamada da 6 oy aldı.

BAŞKAN DİNÇER, UNUTULMADI

Kendisine oy veren meclis üyelerine teşekkür eden Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, “Sonuç Çine’mize hayırlı olsun. Acımız taze, Başkanımız Enver Salih Dinçer’i bir kez daha rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Seçim sonrası tebrikleri kabul eden Başkan Mehmet Kıvrak ve beraberindeki heyet, merhum Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Aydın CHP
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Hindistan'da çokça kullanılıyor - 1 kaşığı beyni hemen harekete geçiriyor Hindistan'da çokça kullanılıyor - 1 kaşığı beyni hemen harekete geçiriyor
İddia: 'CHP eski İYİ Partili isimleri aday yapacak' İddia: 'CHP eski İYİ Partili isimleri aday yapacak'
Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları ile bir araya gelecek Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları ile bir araya gelecek
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık duyurdu: Tapuda yeni dönem başlıyor! Tapuda yeni dönem başlıyor!
Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor!
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor! İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor!
Bu burçlara sahip olanlar yaşadı! Yeni yılda tüm kapılar ardına kadar açılacak Bu burçlara sahip olanlar yaşadı!
Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum