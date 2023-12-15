İddia: 'CHP eski İYİ Partili isimleri aday yapacak'

CHP’nin yerel seçimlerde daha önce İYİ Parti’de siyaset yapmış isimleri belediye meclis üyesi adayı yapmayı planladığı belirtildi.

İddia: 'CHP eski İYİ Partili isimleri aday yapacak'

CHP’de dün gerçekleşen Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası 227 seçim çevresinde belediye başkan adayları belirlenmiş, ayrıca partinin seçimlerde izleyeceği strateji de masaya yatırılmıştı.

'İYİ PARTİLİ İSİMLER ADAY YAPILACAK' İDDİASI

226 seçim çevresindeki adayın belirlenmesi ile yerel seçim hazırlıklarına hız verildi.

DW Türkçe'den Kıvanç El'in aktardığına göre CHP, bazı büyükşehirlerde meclis üyesi adaylarını daha önce İYİ Parti'de siyaset yapmış isimlerden seçerek, bu partinin seçmeninin desteğini almaya çalışacak.

İstanbul ve Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmalar başkanlarla birlikte yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın ilçe adaylarının belirlenmesindeki ağırlıklarının yüksek olacağı belirtiliyor. Bu illerde İYİ Parti'nin de yerel seçimlerde aday çıkaracak olması nedeniyle özellikle belediye meclis üyelikleri için bu partide siyaset yapmış isimlere yer verilmesi bekleniyor.

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CHP İYİ Parti 2024 Yerel Seçimleri
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