Çiftçilerden maliyet isyanı: 'Saati 250 liradan sulama yapıyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ocak ayının son haftasına girilmesine rağmen, yağmur ve kar yağışı olmadığı için buğdayların toprak altından çıkamadığı tarlalarda incelemelerde bulundu.

Niğde’nin Hasaköy köyünde CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklığın neden olduğu olumsuzluğu tarlalarda gezerek yerinde tespit etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanan buğday üreticisi Rasim Yücel, kar ve yağmur yağmadığı için kuraklığın büyük ölçüde buğday tarlalarını olumsuz etkilediğini söyledi. 2-3 ay önce toprakla buluşturdukları tohumların bu mevsimde en az 4 parmak büyüklüğünde toprağın yüzeyine çıkması gerektiğini söyleyen Rasim Yücel, kar ve yağmur yağmadığı için tohumun ürün olarak yüzeye çıkmadığını belirtti.

Bu olumsuzluğun yüzde 40’lara varan verim kaybına neden olabileceğini ifade eden Rasim Yücel, “Normal şartlarda kuraklık olmasa idi bu tarladan dekar başına 700-800 kilogram verim alınabilirdi. Ancak en iyi şartlarda yüzde 40 verim kaybı olacak” dedi.

"SULANAN TARLALARDA BİLE VERİM DÜŞÜK OLACAK"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e, kuru tarım yapılan tarlaya komşu olan ve yer altından elektrikle çıkarılan kuyu suyla sulanan buğday tarlasını da gösteren Rasim Yücel, “Bu tarla da sulanmasına rağmen yine de verim çok düşük olacak. Bitki beklenen seviyede büyümemiş. Elektrik faturaları artınca çiftçi geliri kadar su kullanınca yeterli sulama yapılamıyor” şeklinde konuştu.

"SULAMA SUYUNUN SAATLİK ÜCRETİ 250 LİRA"

Sulama suyu ücretinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Rasim Yücel, “Saati 250 liradan sulama yapıyoruz. 4 saat sulasak 1000 lira ödemek zorunda kalıyoruz. Birkaç kez suladığımızda buradan elde edeceğimiz karı zaten su parasına yatırmış oluyoruz” diye konuştu.

"TARSİM İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR"

Kahvelerde Çiftçilerle de Görüşen Gürer‘e dert yanan çiftçiler ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin TARSİM’e ücret yatırarak ürünlerini sigortalattırabildiklerini ancak TARSİM’in hasar ücreti öderken çeşitli bahanelerde ödeme ışını yokuşa sürdüğünü anlatılar.

"AKP, KURAKLIKLA İLGİLİ UYARILARI KULAK ARDI ETTİ"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise kuraklıkla yıllardır yapılan uyarıları, AKP iktidarlarımın sürekli kurak ardı ettiğini belirterek. “Her yıl kuraklıkla ilgili sorunlar masaya yatırılırken. AKP sorunun çözümüne yönelik ciddi hiçbir girişimde bulunmadı” dedi.

"İKİNCİ ÜRÜN İÇİN DESTEK ŞART"

Kuraklığın neden olduğu olumsuzlukların net bir şekilde kendini gösterdiğine değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en azından Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri kuraklıkla ilgili sorun yaşanan tarlalarda inceleme yaparak, bu arazilerde ikinci ürün ekimi için çiftçiyi desteklemesi ve yol göstermesi gerektiğini vurguladı.

Gürer, “Tohum geçen kasım ve aralık aylarında toprağa atıldı. Tohumun günyüzüne çıkarak belirgin olması gerekirdi. Ekili tarlalarda tohum toprağı yarıp çıkamamış. İktidarın bir su politikası da yok. Aladağlardan çıkan su Akdeniz’e akıyor. Karadeniz ve Akdeniz’e boşa akan su kaynaklarının yönü Anadolu topraklarına döndürülmelidir. Suyun ilerleyen süreçte daha büyük sorun olacağı görülmektedir. Su planlaması sorunu bilen uzmanlar tarafından kapsamlı olarak hızla hazırlanmalıdır. Bakanlık kuraklık için ne yapacak? Kısa ve uzun vadeli politikaları açıklayarak uygulamaya vermelidir. Başka ülkeler de sorun varmış gibi gösterip bizi sorun yok algısıyla susturmaya çalışanların tarıma verdikleri zarar büyük olmaktadır.”