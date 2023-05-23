CHP'nin İzmir'de AKP binasına siyah çelenk bırakmasına polis izin vermedi

CHP İzmir İl Başkanlığı, Erdoğan’ın TRT 1’deki programda “ama montaj, ama şu, ama bu” dediği ve Millet İttifakı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan montaj videoya tepki için İzmir İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Polis, izin vermedi.

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CHP'nin İzmir'de AKP binasına siyah çelenk bırakmasına polis izin vermedi

CHP İzmir İl Başkanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT yayınında “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu” dediği montaj videoya tepki için AKP İzmir İl Başkanlığı önüne üzerinde “Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz” yazılı bir siyah çelenk bırakmak istedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri ve partililer, AKP İzmir İl Başkanlığı önüne geldi. Ancak AKP binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, CHP’lilerin bina önüne girmesine izin vermedi. CHP heyeti, çelenk bırakmanın demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak çevik kuvvet amirinden geçişlerine izin vermesini istedi. Ancak CHP’lilerin tüm açıklamalarına karşın çevik kuvvet geri adım atmadı.

“KÖTÜLÜĞÜ, ŞEYTANI BİLE UTANDIRACAK KADAR İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞIDINIZ”

Bunun üzerine CHP heyeti, siyah çelengi binanın bahçesinin duvarına bırakarak burada açıklama yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

“AKP’ye açık çağrımızdır. Seçim yarışında adil olmayacağınızı biliyorduk. Tüm televizyon kanallarını, TRT’yi arkanıza alacağınızı, sesimizi duyurmamıza devletin tüm imkanlarını kullanarak engel olacağınızı biliyorduk. Miting alanlarımızla ilgili sorun çıkaracağınızı, yasaklarla halka ulaşmamıza engel olacağınızı biliyorduk. Fakat siz bu organize kötülüğü, şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Allah korkusunu, vicdanı, ahlakı, iyi olan her türlü duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim değil, Türk milletinin üstüne boca ettiniz. Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz, sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız, “mitingi canlı yayınlıyor” görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettirdiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız, o dipsiz kuyunun karanlık, rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize yol bellediniz.

“KÖTÜLÜKTE ŞEYTANI BİLE ÇIRAK ÇIKARANLARLA ASLA HELALLEŞMEYECEĞİZ, HESAPLAŞACAĞIZ”

Buradan açık çağrımızdır. Kötülüğü kendine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak çıkaranlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız. Tüm yalanlarınızın, kötülüklerin hesabını önce bu dünyada, sonra öbür dünyada vereceksiniz. Türkiye’yi sizin rutubetli karanlığınıza bırakmayacağız. Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs’ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan, toprağına göz dikenlere, kendisine cehennemi layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu kuru sofrasına katık ederek kuruldu. Unutmayın: Biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek.”

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