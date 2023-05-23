Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

14 Mayıs'ın ardında cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci tura kalmasıyla bir parti daha Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.

ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nin ardından bu kez de AS Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu.

As Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkçı, kamuoyunu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"7 Ekim 2022'de Yüksek Seçim Kuruluna da, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da, Anayasa Mahkemesine yazılı olarak bildirdim. Burdan bir kez daha YSK'ya açık ve net olarak bildirmek isterim ki 28 Mayıs 2023'te son 20 yılda vatandaşlık verilen mültecilerin oyları geçersiz sayılmalıdır. Aksi durumun hoş görülebilir bir yanı yoktur. Böyle bir sonucunda yerli ve millik söylemi ile örtüşen bir yanı yoktur.

Bazı konularda biz bir tarafız hem de iyi bir tarafız. Hiç bir "Siyasi iktidar seçmen ithal edemez" Böyle bir eyleme de kılıf bulamaz.

Suriye sınırından içeride sayısız yerleşim yerleri TSK nın kontrolündeyken mültecileri oralara yerleştirmek yerine Ankara ve İstanbul'a doldurmak. En azından Suriye sınır hattından beş on km sınır hattında tutmak yerine başta büyük şehirler olmak üzere bütün şehirleri adeta istila ettirip kira fiyatlarını hortlatıp kendi vatandaşlarını şehirlerde barınamaz hale getirmek vatanseverlik türküsü ile, milli ve yerlilik türküsü ile bağdaşmaz ama Atatürk'ün gençliğe uyarılarını haklı çıkarır.

Muhalefetin Hüdapar ve Hüdapar üzerinden iktidar eleştirisinin bizde bir karşılığı olmadığı gibi. İktidarın da HDP ve HDP üzerinden muhalefet eleştirisinin bizde bir karşılığı yoktur. Hüdapar da HDP de yasal iki Siyasi Partidir. Bu Siyasi Partiler kapatılana kadar bizim açımızdan da meşrudur. Siyasi Partilerin kurulmasına izin veren Bakanlık İçişleri Bakanlığıdır. Olur veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Seçilip Meclise girmelerini tescil eden Yüksek Seçim Kuruludur. Bunlara Mecliste Grup kurma yeri veren, oda veren Meclis Başkanlıgıdır. Selahattin Demirtaş'ın içerde olması ile övünenler o hapisten çıkarsa terör hortlar diye sizi avutanlar Meclis koridorlarında Meclis Kulislerinde onların Partisi ile çay kahve sefası sürüyorlar.

Genelkurmayın ayrı Kuvvetlerin ayrı MSB'ye bağlanarak emir komuta birliği zafiyeti doğurulması kabul edilemez.

Bir gecede 4 sivil Bakan Yardımcısı Orgeneral dengine getirilip TSK'da söz sahibi yapılıp Ordu Siyasete alet edilmiştir.

Askeri Okullar kapatılmış başlarındaki Generaller görevden alınıp MSÜ diye garip bir yapı icat edilmiş onun da başına bir Sivil atanıp o da Korgeneral dengine getirilmiştir. Adeta Kemal SUNAL'ın tosun paşa komedisi gibi. Bu İktidar döneminde Siviller bir gecede Orgeneral dengi olabilmektedir.

15 Temmuzun bütün suçu Askerlerin üzerine atılmış ve Emekli askerlerin itibarı yerle bir edilmiştir. Adeta Emekli Askerler sokağa çıkamaz hale getirilmiştir. TSK'nın içine sızan %1 hainine bu ihaneti benimseyen TSK'nın geri kalan %99'unun canı pahasına verdiği ders unutulup İktidar tarafından sahilpenilmistir. Bu sahipleniş de Ordudaki bir çok çarpık ve geri dönüşümsüz yapılaşmanın kılıfı ve bahanesi olmuştur.

Kurucularının çoğu emekli askerlerden oluştuğu için kamuoyunda Asker emeklilerinin sempati duyduğu bir Siyasi Parti Genel Başkanı olarak hatırlatmak isterim ki Ömer Halis Demir kardeşimiz herhangi bir Partinin gençlik kollarının bir ferdi değildi. TSK içinde muvazzaf bir Astsubay olarak şehit oldu. Dolayısı ile o geceki ihaneti TSK engellemiştir.

Bu konunun dönemsel olarak seçim malzemesi yapılmasını tasvip etmiyoruz.

O yüzden siviller Darbe girişimini önledi şovunun bizde bir karşılığı yoktur. Çıplak elle tank durdurduk havada giden uçağa levye fırlattık şehir efsanelerinden de medet umulan dönem sona ermelidir. Bir tank 56 tondur. Kripton gezegeninden gelen süpermen bile çıplak elle durduramaz. Hafriyat kamyonlarına tank misyonu yüklemek de sivil zeka zafiyetidir. Bir yanda Altay tankı ile övünenlerin öbür yanda hafriyat kamyonlarına başarı misyonu yüklemesi trajikomiktir.

Neresinden bakılırsa bakılsın 15 Temmuzun ilk ve son kahramanı TSK'nın o geceki ihaneti benimsemeyen %99 vatanseveridir.

Herkes gibi bizler de İHA ve SİHA ile gurur duyuyoruz. Hava hakimiyetinin zaruretini en iyi Askerler bilir. Ancak IHA eşliğinde terörle mücadele reklam filmi yapılmasından da bir o kadar utanç duyuyoruz.

IHA'lar var artık analar ağlamıyor reklamları eşliğinde bir kaç gün önce 5 şehit verdik. Benim meslektaşlarım can verirken nerdeydi o İHA'lar. SİHA'lar?

Bu ülkenin ihtiyacı olan bir uçak gemisi yapılması elbette ki her asker emeklisi gibi bizleri de gururlandırır. Ancak seçim döneminde şehir şehir gezdiririlmeyip eğitim ve tatbikat için yapılır yapılmaz TSK'ya teslim edildiğinde harbe hazırlık aşamasına gecildiğinde gurur duyarız. İktidarın bekaa türküsü içi boş bir vızıltıdır.

Gerçek beka Askerine sahip çıkmakla olur. Emekli Astsubaylar için maaş iyileştirmesi yapacağız dediler Askeri Dernek Başkanlarını Meclis koridorlarında heder ettiler. Günün sonunda yüzbinlerce emekli astsubayın umutları ile oynadılar. Bu kesime hak görmedikleri her imtiyaz mültecilere hak haline geldi.

Subay emeklileri emekli olduğu zaman görevdeki maaşının %85'i emekli aylığına yansırken Emekli Astsubaylarda bu oranın %45 e düşmesine çare üretemeyen İktidarın önceliği mülteciler olamaz.

Ha keza binbaşılara üvey evlat muamelesi yaptılar. Uzmanların kadro sorununu bir sözle çözebilecekken çözmediler. Yedek Subaylık sorunu çözülmemişken yedek Astsubaylık icat ettiler. Tüm Ordunun geleceğini MSB'de eski bir Özel Kalem Müdürüne emanet edip onu da bir gecede Orgeneral dengine getirdiler. Gelinen aşamada TSK'da o Sivil Genelkurma Başkanından, Genelkurmay İkinci Baskanından daha çok söz sahibidir.

Bu ülkede reşit olma yaşı 18 askerlik yaşı 20'dir. Gökte Samanyolu galaksisini fethetse bile artık bu iktidarın da onun eseri yeni sistemin de değişmesi gerekir. Mahşere kadar İktidar hevesine Demokrasi söylemi. Milli İrade söylemi kılıf olamaz.

Gerçek Demokrasi iki dönem seçildikten sonra kendi isteği ile adaylıktan çekilmektedir.

Bu bakımdan seçimin ikinci turunda Sayın Kemal KILICDAROĞLU'nu destekleyeceğimizi beyan ediyor kendisine seçimde başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."