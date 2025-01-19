Özgür Özel, CHP'nin Yol Haritasını İlan Edecek, Tarih Netleşti

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü Parti Meclisi devam ederken basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP yönetimi İstanbul'da üst üste toplantılar gerçekleştirilirken Deniz Yücel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyük bir senaryonun önceden planlanmış sahnelerinin tek tek hayata geçirildiğini belirten Yücel, "Yaşananlar baştan sona bir 'Yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma” süreci… Yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma süreci tutuklamadan sonra da devam ediyor" dedi. "Bugün sayın Erdoğan kaçak dövüşmektedir" diyen Yücel, "Siyaset sahnesinde ahlaki bir rekabeti sürdüremeyen, sıcak salonlardan çıkıp milletin arasına karışamayan sayın Erdoğan, kuklalarıyla, kullanışlı aparatlarıyla karşımıza dikilmektedir" ifadelerini kullandı.

MYK YENİDEN TOPLANACAK

"Gözaltı ve tutuklama kararının çıktığı andan bu yana parti yönetimiyle birlikte İstanbul’da olduklarını vurgusunu yapan Yücel, "Dün önce MYK’mız toplandı. Ardından kapalı grup toplantımızı yaptık ve süreci değerlendirdik. Bugün Parti Meclisi toplantımızda da, süreci detaylı bir şekilde değerlendirdik. İlerleyen saatlerde MYK’mız tekrar Beşiktaş gündemiyle toplanacak” şeklinde konuştu.

CHP İTİRAZA HAZIRLANIYOR

Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceklerini ifade eden CHP’li Yücel, "Yapılan gözaltı işlemine, arama kararlarına ve dosyadaki kısıtlama kararına karşı yetkili hakimlik nezdinde gerekli itirazlar yapıldı, önümüzdeki günlerde Belediye Başkanımız hakkındaki tutuklanma kararına ilişkin itiraz da yapılacak” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA YAPACAK

"Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız günlerdir bu süreci ve izleyeceğimiz yol haritasını tartışıyoruz" diyen Yücel, şunları söyledi: "Parti Meclisi toplantımız bittikten sonra MYK'mız toplanacak. Bizim bu süreçten sonra izleyeceğimiz yol, sadece eylemlik değil; bir miting ya da bir eylem kararı değil. Bunlar elbette olacak ancak bizim yol haritamız büyük, kapsamlı, içerisinde çeşitli eylemleri barındıran ve sonunda demokratik bir seçimle iktidarı devralacağımız bir süreci örgütlemek."

YOL HARİTASI NETLEŞECEK

Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin yol haritasını salı günü açıklayacağını da duyurdu: "Bu nedenle Erdoğan bir seçime değil, bir seçim sonrasında iktidarı devretmeye hazırlansın. Şu anda CHP'de ortak akıl işlemektedir. Genel Başkanımız en geç salı günü parti olarak izleyeceğimiz sürece ilişkin, yol haritasına ilişkin daha detaylı bir açıklamayı basın mensupları vasıtasıyla kamuoyuna paylaşacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi