AKP’li Şamil Tayyar Canlı Yayında Bombayı Patlattı, Bir İsmi İşaret Etti: Her Şey Ters Tepebilir’

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turbun büyüğü heybede" ifadesiyle kastedilenin kişinin kim olduğuna ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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AKP’li Şamil Tayyar Canlı Yayında Bombayı Patlattı, Bir İsmi İşaret Etti: Her Şey Ters Tepebilir’

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklandığı operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Beşiktaş operasyonuna benzer bir sürecin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu için de işletilebileceğini öne süren AKP’li Tayyar, TV100'deki canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turbun büyüğü heybede" ifadesiyle kimi ve neyi kastettiği yönünde gelen soru dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP’li Şamil Tayyar Canlı Yayında Bombayı Patlattı, Bir İsmi İşaret Etti: Her Şey Ters Tepebilir’ - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI KİMİ KASTETTİ?

"Kamuoyunun algıladığı şekliyle baktığımızda hemen ilk akla gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu” diyen Tayyar, Bundan sonraki süreçte İmamoğlu'yla ilgili yeni bir soruşturma olur mu ya da istinafta bekleyen dosyası hızlı bir şekilde sonuçlanır mı? Siyaset gündemine bir tartışma konusu olarak girer mi, bilemiyoruz ama sonuçta onun da eli kulağında. Yaklaşık 1 buçuk yıl oldu. İstinafta bekleyen dosyaların sürelerine bakıldığında bunun çok aşıldığını görüyoruz. Artık bugünlerde o dosya da karara bağlanabilir ve onaylanma ihtimali yüksek gözüküyor. İmamoğlu da bu kararı satın almış vaziyette. 'Hadi bir an önce onaylayın' diye kendisi de açıklama yaptı” ifadelerini kullandı.

AKP’li Şamil Tayyar Canlı Yayında Bombayı Patlattı, Bir İsmi İşaret Etti: Her Şey Ters Tepebilir’ - Resim : 2

'İMAMOĞLU İÇİN DE AYNI SÜREÇ OLABİLİR'

Akpolat ile ilgili iddiaların bir benzerinin büyükşehirle ilgili de olabileceğini vurgulayan Tayyar, sunucunun "İmamoğlu da tutuklanabilir mi?" sorusuna "Aynı süreç olabilir. Eğer ölçü kaçar, yargıya intikal ettirilen dosyaların altı boş olur, bu bir siyasi operasyon gibi algılanırsa tersine dönebilir. İmamoğlu'yla ilgili bir hazırlık varsa bunun altyapısının çok sağlam olması lazım. Sonuçta CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşuyoruz. Çok sağlam bir dosya olmazsa ters teper" şeklinde yanıt verdi.

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Kaynak: TV100

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Recep Tayyip Erdoğan Şamil Tayyar Ekrem İmamoğlu
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