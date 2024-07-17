CHP'li Vekilden, Meclis'te Balonlu Eylem! Tek Tek Patlattı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında fındık üreticilerinin sorunlarına değinerek yanında getirdiği balonlarla, sembolik bir eylem yaptı.

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CHP'li Vekilden, Meclis'te Balonlu Eylem! Tek Tek Patlattı

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, fındık sektöründeki üreticilerin sorunlarını meclis kürsüsünden dile getirdi.

Üreticilerin hasat zamanı yaklaşırken fındık alım fiyatlarının belirlenmesini beklediğini ifade eden Suiçmez, yüksek girdi maliyetleri, döviz kuru ve enflasyon gibi faktörlerin yanı sıra rekolte tahmini ve verim gibi değişkenlerin fiyatları etkilediğini belirtti.

'BU MİLLET SİZİ UÇURACAK'

Ayrıca, Fisko Birlik'in üreticinin kooperatifi olması gerektiğini ve özerk, güçlü bir yapıya sahip olması gerektiğini savundu. Fisko Birlik'in mevcut yönetiminin üretici lehine düzenlemeler yapması gerektiğini vurgulayan Suiçmez, bu noktada AKP milletvekili Lütfü Bayraktar'ın fındık fiyatlarına ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Fındık alım fiyatı 160 TL'nin altında olursa, bu millet sizi uçuracak" dedi.

'ÇAYDA, BUĞDAYDA, ARPADA ÜRETİCİYİ PATLATTINIZ'

Suiçmez ayrıca, çay, buğday ve arpada da üreticilerin sorunlarının olduğunu belirterek, sembolik olarak elindeki balonları tek tek patlatarak, "Çayda üreticiyi patlattınız. Buğdayda patlattınız. Arpada patlattınız" şeklinde konuştu.

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