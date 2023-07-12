CHP'li Uyar'dan emekli maaşı çıkışı: 'Zam oranı insan onuruna yaraşır bir hayattan oldukça uzaktır'

Ekonomi hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyesi Hasan Efe Uyar; yaptığı yazılı basın açıklamasında “Hükümet verdiğini alıyor; ülke her geçen gün daha çok karanlığa gömülüyor. Hükümet lütuf olarak sunduğu memur, işçi, emekli maaşı zamlarını artırdığı vergi oranları ile kat be kat geri alıyor. Vatandaş para cebine girmeden soyuluyor. “dedi.

Hükümetin politikalarını eleştiren CHP’li Uyar; TBMM Bütçe komisyonundan geçen ve Genel Kurula gelen ek bütçe hakkında da şu açıklamalarda bulundu:

"BU BÜTÇE KİTABINA UYDURMA BÜTÇESİDİR"

“‘2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılacak.

6 ayda bir çıkan ek bütçelerle; geliri gideri ile denkleşmeyen bir ekonomi anlayışında görülüyor ki; ülke önünü göremiyor, hükümet yetkilileri uzun vadeli stratejiler planlayamıyor. Geçen sene yapılan 800 milyar TL’lik ek bütçeye rağmen 250 Milyar TL bütçe açığı verilmişken; bu sene 4,5 Trilyon TL bütçe daha ilk 6 ayda tükendi; şimdi 1.19 Trilyon TL daha ek kaynak aktarılıyor. Hükümet bunun için de kdv oranlarını artırıyor; pasaportlara, otobanlara, köprülere, yediğimiz içtiğimiz; yaşam için ihtiyaç duyduğumuz her şeye yapılan zamlarla bunu telafi etmeye çalışıyor. Uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle fatura sürekli halka kesiliyor."

EMEKLİ MAAŞI ÇIKIŞI

Uyar emekli maaşlarına ilişkin ise "Emeklilerimiz sefalet ücretine mahkûm edilirken; açıklanan zam oranı insan onuruna yaraşır bir hayattan ne yazık ki oldukça uzaktır. Yıllarca bu ülkeye hizmet edenlerin hak ettikleri maaşı almaları sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Hayat pahalılığı nedeniyle; yaşam ile ölüm arasında mücadele veren emeklilerimizin durumu içler acısı iken; iktidar tarafından görmezden gelinen emeklilere acilen iyileştirici tedbirler alınması gerekmektedir. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkartılmalıdır. Emeklilerimizin seyyanen zam talepleri kabul edilmelidir" dedi.