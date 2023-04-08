CHP'li Torun'dan Erdoğan'a yanıt: Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz hangi kaçak çiviler sökülüyor İmamoğlu size anlatır

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Torun, Twitter hesabında; “Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul’da hangi kaçak çiviler sökülüyor hangi hizmetler yapılıyor Ekrem İmamoğlu size anlatır” açıklamasını yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; bugün İstanbul’da Kayaşehir metro hattı açılış töreninde “3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı” diyen Erdoğan’a tepki gösterdi.

Torun, Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:

“Anladık tek adamlığı seviyorsun da bari tek kanal izleme Erdoğan. Ülkenin çivisini çıkardınız hala konuşuyorsunuz. Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul’da hangi kaçak çiviler sökülüyor hangi hizmetler yapılıyor Ekrem İmamoğlu size anlatır.”