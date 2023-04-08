Karamollaoğlu'ndan Kilis'te 9 yaşındaki çocuğun öldürülmesine tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kilis’te 9 yaşındaki Gina Mercimek’in öldürülmesine  “Kızımızın adice istismar edilip, vahşice katledilmesi karşısında kelimeler boğazımızda düğümleniyor, artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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Karamollaoğlu'ndan Kilis'te 9 yaşındaki çocuğun öldürülmesine tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kilis’te 9 yaşında Gina Mercimek’in öldürülmesine Twitter hesabından tepki gösterdi.

"Kızımızın adice istismar edilip, vahşice katledilmesi karşısında kelimeler boğazımızda düğümleniyor, artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diyen Karamollaoğlu, "Bu kötülüğün, bu vahşetin, bu caniliğin hesabı en ağır şekilde sorulmalı; mazlumun âhı yerde kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, şu mesajı yayınladı:

 “Kilis’te, daha 9 yaşındaki Gina kızımızın adice istismar edilip, vahşice katledilmesi karşısında kelimeler boğazımızda düğümleniyor, artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz! Bu kötülüğün, bu vahşetin, bu caniliğin hesabı en ağır şekilde sorulmalı; mazlumun âhı yerde kalmamalıdır”

NE OLMUŞTU?

Kilis’te 4 Nisan günü 9 yaşındaki Gina Mercimek, evinin bulunduğu sokakta bulunan H.B’ye ait olan evinin avlusundaki su kuyusunda ölü olarak bulundu. Gözaltına alınan H.B ve A.A  adliyeye sevk edilerek “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.  

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