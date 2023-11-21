CHP'li Süreyya Öneş Derici'den 'dış politikada tutarlı ve istikrarlı duruş' vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Süreyya Öneş Derici, TBMM'de düzenlenen Plan Bütçe Komisyonu toplantısında, Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 Bütçe görüşmeleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Süreyya Öneş Derici, ekonomik krizin Dışişleri Bakanlığı’nı olumsuz etkileyebileceğine değinerek, “dış politikanın partilerüstü, ulusal birlik gerektiren ve millî güvenliğimiz ve millî egemenliğimiz için hayati önem arz ettiği düşünüldüğünde, Dışişleri Bakanlığına ayrılan bütçenin yetersiz kalma ihtimali ve ekonomik kriz nedeniyle hareket alanımızın kısıtlı olması sorunsallarıyla nasıl baş edeceğimizin planlanması ve topluma şeffaf bir şekilde aktarılması önem arz etmektedir” diye konuştu.

Dış politikada karşılaşılan zorluklara da değinen Öneş Derici, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, ve Suriye'deki durum gibi küresel gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı'nın sorumluluklarını artırdığını belirtti. Ayrıca, bütçe kısıtlamaları ve ekonomik krizin etkisiyle karşılaşabilecekleri zorluklara dikkat çekti.

"Dış politikada başarıya ulaşmamızın en önemli anahtarı güven ve istikrar teminidir. Bugünkü tabloda bunun sağlanması güç görünmektedir zira Türkiye'yi demokratik bir hukuk devleti olmaktan uzaklaştırarak Kopenhag Siyasi Kriterleri'nden ve AB normlarından uzaklaşırken, savaş ortamının doğurduğu düzensiz göç sorunuyla plansız ve başarısız bir mücadele yürüterek, İstanbul Sözleşmesi gibi 45 ülke tarafından imzalanmış uluslararası anlaşmalardan geri çekilerek, Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerimizde tutarsızlıklar ve ‘U dönüşleri’ yaparak, anti demokratik ve hukuksuz uygulamalarla bunu yapmamız maalesef mümkün görünmemektedir" diyerek, dış iç ve dış politikadaki uygulamaları eleştirdi.

DIŞ POLİTİKADA TUTARLI VE İSTİKRARLI BİR DURUŞA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle yurt dışındaki temsilciliklere yapılacak atamalarda kariyer ve liyakatin esas alınmasının önemine vurgu yapan Öneş Derici, Türkiye'nin dünya genelinde en çok dış temsilciliğe sahip olan ilk beş ülkeden biri olduğunu, ancak bu temsilcilikleri açarken nicelik kadar niteliğin de önemli olduğunu vurguladı.

"Türkiye Cumhuriyeti hariciyesinin köklü tarihine yakışan, siyaseten tarafsız ve yeter sayıda personel görevlendirmek zaruridir. Elbette dış devletlerde T.C. varlığını göstermek mühimdir, ancak açılan elçiliklerde nitelik mi nicelik mi?' sorusunun cevabı hep birlikte verilmelidir" dedi.

Süreyya Öneş Derici, dış politikada tutarlı ve istikrarlı bir duruşun önemine değinerek, "Ancak ve ancak laik bir dış politika anlayışı devletin ve milletin çıkarlarını koruyabilir" diyerek, ideolojik veya şahsi husumetlere dayanan, saldırgan politikaların uzak durulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki süreçte de dış politika uygulamalarını yakından takip edeceklerini ve yanlışları eleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem