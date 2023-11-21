Yılmaz Tunç'tan 'yeni Anayasa' açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Anayasa açıklaması yaptı. Tunç, "Yeni bir Anayasa yapmamız elzemdir" dedi.

Yılmaz Tunç'tan 'yeni Anayasa' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Demokrasinin ve hukukuk üstünlüğünün kamu güvenliğinin, sosyal barışın, toplumsal ilerlemenin ve ekonomik büyümenin temel şartı olduğunu belirten Tunç, hak ve özgürlüklerin yegana güvencesinin de demokratik hukuk devleti olduğunu kaydetti.

Tunç, bu doğrultuda son yıllarda önemli reformlar yapıldığını ancak mevcut Anaya'nın hukukun üstünlüğünü esas almadığını söyleyerek "Gerek Kanunlarımızın yenilenmesi gerekse Anayasa'da gerçekleştirdiğimiz reformlarla önemli mesafeler kaydetmiş olsak da halen yeni bir Anayasaya ihtiyaç duyduğumuz açıktır" dedi.

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