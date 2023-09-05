CHP'li Sümer: Asgari ücretli bir aile çocuklarının okul masrafını bir maaşla karşılayamıyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Önümüzdeki Pazartesi günü tam anlamıyla başlayacak 2023 -2024 Eğitim -Öğretim dönemi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

DEVLET OKULLARI EĞİTİM SEVİYESİNDE ÇOK DÜŞÜK ÖZEL OKULLAR ATEŞ PAHASI

CHP’li Orhan Sümer, okul malzemelerinde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti ve şunları kaydetti:

“Özel okul velileri, okulların eğitim ücreti dışındaki yemek, kırtasiye ve genel gider masraflarına yüzde 300’lere varan zam yaptıklarını ve yönetmeliğe aykırı biçimde bu hizmetleri almaya zorunlu tutulduklarını söylüyor. Özel okullar ise artan maliyetler doğrultusunda eğitim ücretlerine zam yapmaktan başka çare olmadığını dile getiriyor. Servis ücretleri ise bam başka şekilde ele alınıyor. Veliler ekonomik nedenlerle çocuklarını devlet okullarına almak istiyorlar. Ancak devlet okulları da ne yazık ki eğitim açısından diğer okullara göre yetersiz kalıyor. Olan ailelere ve çocuklara oluyor.”

KIRTASİYE MASRAFI ASGARİ ÜCRETLİNİN BİR AYLIK MAAŞINDAN FAZLA

Orhan Sümer, “Okulların açılmasına sayılı günler kala okul masrafları velileri kara kara düşündürüyor. Eğitim Öğretim dönemi anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 4 Eylül’de başladı. Ortaöğretimdeki diğer öğrenciler için 11 Eylül’de başlayacak. En ucuz okul çantası 200 lira. En ucuz beslenme çantası 72 lira. En ucuz suluk 70 lira. Büyükşehirlerde en kısa mesafe servis ücreti 1300 liradan başlıyor. Okul forması: Kısa kollu tişört 120-150 lira, polo yaka tişört 200 -250 lira, kapüşonlu 270 - 300 lira, fermuarlı ceket 250-270 lira, eşofman altı 200 -250 lira, eşofman takımı 380 -400 lira, pantolon 300 -350 lira. Bu rakamlar 2022 devlet okulları ortalaması. Bir de bunun bu sene olanı için hesap yapıldığında şartlar iyice zorlaşıyor. Asgari ücretli bir ailenin iki çocuğu varsa bir aylık maaşları okul öncesi alışveriş masrafını karşılamaya yetmiyor” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN BESLENME ÇANTALARI YİNE BOŞ

Orhan Sümer, “Ekonomik kriz, çocukların beslenme çantalarını da boşalttı. Bir yılda, beslenme çantasına en çok konulan ürünlerden zeytin yüzde 71, peynir yüzde 153, süt yüzde 208 zamlandı. 1 milyondan fazla çocuk okula aç gitti. 2023’ün son dönemecinde ise ne yazık ki şartlar değişmedi. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler devletten destek bekliyor. Okula yemekhanesi olan eğitim kurumları ailelerin fiyatı karşılayamadığı için çocuklarını yemeğe yazdırmadığını belirtiyor. Yine birçok aile ise çocuğuna sağlıklı beslenme çantası hazırlayamadığını itiraf ediyor.” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem