CHP'li Orhan Sümer'den AKP'ye: Sudan’da yine arazi kiralamaya çalışmak bile bile bataklığa saplanmaktır

CHP Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Sudan’da Tarım Yapmak Üzere Kiralanması Planlanan Arazinin Yıllardır Tahsis Edilmemesi” ile ilgili Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükleri TBMM gündemine taşıdı.

"TARIMDA PİLOT PROJELER UYGULANACAKSA BUNUN YERİ SUDAN DEĞİL TÜRKİYE'DİR"

Orhan Sümer, “Türkiye-Sudan Tarım Bakanları Arası Karma Ticaret ve Ekonomik İş birliği Komisyonu” tarafından 2-3 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 12’nci dönem toplantısı sonucunda mutabakat metni imzalandı. Türkiye parayı koyacak, Sudan arazi verecek ve Sudan’da tarım ürünleri yetiştirilecekti. Türkiye parayı koydu. Ancak Sudan araziyi vermedi. Yıllardır tek Bir yetkili çıkıp açıklama yapmıyor. Nedendir bilinmez, iktidarın Sudan sevdası bitmiyor. Tarım sektörünün kan ağladığı çiftçilerimizin borçları yüzünden traktörünü, ahırındaki hayvanını sattığı bir dönemde yıllar geçmesine rağmen Sudan’dan tarım arazisi kiralamaya çalışıyoruz demek kendi çiftçisine ‘ne halin varsa gör’ demektir. Bir destek verilecek, tarımda pilot projeler uygulanacaksa bunun yeri Sudan değil Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

"BİLE BİLE BATAKLIĞA SAPLANMAK"

Orhan Sümer, “AKP Hükümeti, her dönem Sudan’a özel ilgi gösteriyor. Özellikle tarım konusunda bu ülkeyle iş birliği için çalışmalar yıllardır sürdürülüyor. Türkiye’nin Sudan’da arazi kiralama girişimi 2013 yılında başladı. Sudan’da 99 yıllığına 780 bin 500 hektar tarım arazisi kiralandı. Bu arazilerde hem devlet hem özel sektör tarımsal üretim yapacak diye duyuruldu. Defalarca sorduk 'Sudan’da ne ürettiniz? Nereye sattınız? Ne kadar yatırım yaptınız?' diye. “İktidar değişikliği oldu, darbe girişimi oldu, Sudan’da ticari ilişkilerin yürümesi için sağlıklı ortam yoktu, bir şey yapamadık” cevapları aldık. Bu durumlar halen sağlıklı bir sonuca kavuşmamışken, bu şartlar altında Sudan’da yine arazi kiralamaya çalışmak bile bile bataklığa saplanmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLET ARTIK KENDİ DERDİNİ KENDİ ÇÖZMEYE ALIŞTI"

Orhan Sümer, “İktidar en başta yapması gerekeni ne yazık ki yapmıyor. Somali’ye yardım gönderirken kendi vatandaşını unutuyor. Sudan’da tarım arazisi kiralarken kendi çiftçisinin durumunu görmezden geliyor. Yangınlarda uçaklar kullanılmaz durumda açıklaması yaparken Yunanistan’daki yangınlara uçak gönderebileceğini söylüyor. Millet artık kendi derdini kendisi çözmeye alıştı. Ekonomik krizden kurtulmanın en önemli kıstası üretmektir. Türkiye ise tarım ürünlerini üretip pazarlamak için harika bir coğrafi yapıya sahiptir. Ancak sadece rant işinden anlayan iktidar için tarım sektörü batmış kimin umurunda tavrı söz konusudur. Bu iktidar miadını doldurmuştur" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem