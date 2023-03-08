CHP'li Sümer: Deprem bölgesinde esnaflarımız kredi alma konusunda büyük zorluklar yaşıyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, deprem bölgelerinde kobilerin krediye ulaşımında yaşadıkları zorlukları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine Taşıdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, “Ülkemizde yaşanılan iki büyük deprem sonrasında 11 ilimiz büyük ölçüde yıkıma uğramış, 50 bine yakın insanımız vefat etmiş, yüz binlerce yaralımız hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Şehirlerin ekonomisini ayakta tutmak, ticari dengenin sürdürülebilirliği için deprem bölgelerinde borçların ertelenmesi, ödemelerin yeniden düzenlenmesi gibi kararlar hayata geçirilmiştir. Tüm bunlara rağmen afet bölgelerinde ticari hayatına devam etmek isteyen kobiler ve esnaflarımız bankacılık anlamında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Özellikle esnaflarımız kredi alma konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını iletiyorlar” dedi

TİCARİ HAYATIN NORMALE DÖNMESİ İÇİN DESTEK ŞART

Sümer, şunları ifade etti:

“Deprem bölgelerinde Özel ve Kamu Bankaları yeterli nakit kaynağı olmadığını gerekçe göstererek esnaflarımıza ve kobilere kredi vermemektedir. Kredi almak zorunda olan esnaflarımız ise 0.99 KGF’den yararlanamayıp 1.59 oranla kredi alamaya zorlanmaktadır. Afet Bölgelerinde ticari hayatın normale dönmesini sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bir an önce esnafımızı ve Kobileri zorlamayacak adımları hayata geçirmeli, normal zamanlarda uygulanan prosedürler depremzedelerimiz için esnetilmelidir.

0.99 KREDİ ORANI 1.59’A YÜKSELDİ

Ekonomik olarak Türkiye’yi uçuruma sürükleyen saray iktidarı her fırsatta şov yapıyor. Ancak deprem bölgesinde hayata tutunmak için iş yapmak zorunda olan esnaflarımızın yaraları yeterince sarılmıyor. Kredi oranları 0.99’dan 1.59’a yükselmiş durumda. Bu artış özellikle deprem bölgelerinde esnafımızın, kobilerimizin karşılayabileceğinin çok üzerindedir. Deprem öncesinde iş yapan esnafımıza deprem sonrasında bu oranlarla kredi sağlamak doğru değildir. Karşılıksız destek bekleyen binlerce kobiye yüksek faizle kredi verilmesine acilen son verilmelidir.”