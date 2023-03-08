Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Saray'da görüştü

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesinin ardından, Cumhur İttifakı liderleri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

81 İLİ GEZECEK

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamasının ardından CHP seçim kampanyasının hazırlıklarına hız verdi.

Genel başkan yardımcılarından oluşan bir kampanya komisyonu kuran CHP'de, ilk olarak partinin seçim otobüsleri ve ses sistemleri bakımdan geçirildi, ayrıca araç giydirmeleri de yapılmaya başlandı. Partide, seçim sloganlarının belirlenmesinin ardından broşür ve afişler bastırılacak. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kampanya döneminde hareketli müzikler tercih edilmeyecek.

Kılıçdaroğlu'nun, yoğun bir kampanya dönemi geçirmesi ve bu kapsamda ilk gezisini yarın Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesine yapması bekleniyor. Geziye, Millet İttifakı'nı oluşturan bazı partilerin genel başkanlarının da katılması öngörülüyor.

Kılıçdaroğlu, seçim takviminin açıklanmasının ardından 81 ilin tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. Seçim bölgesine göre, gezilere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da katılacak.