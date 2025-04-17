CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen Operasyonu': Belediye Başkan Yardımcısı ve 4 Kişi Gözaltına Alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın Gülşen konseriyle ilgili "kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı" ihbarı üzerine başlatıldığı öğrenildi.

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CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen Operasyonu': Belediye Başkan Yardımcısı ve 4 Kişi Gözaltına Alındı

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik soruşturmalar peş peşe gelmeye devam ediyor. İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesi'nin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında, "iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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