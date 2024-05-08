CHP'li Karagöz'den AKP'nin muhtar toplantılarına tepki: 'Devlet yönetme adabına sığmaz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya'da AKP'nin muhtarlarla düzenlediği toplantılara vali ve devlet görevlilerinin katılmasına tepki gösterdi.

Karagöz, bu toplantılara CHP'li belediye başkanlarının çağrılmadığını belirterek, devlet yönetme adabına sığmayacak bu tutumu tamamıyla reddettiklerini ifade etti. Ayrıca, belediye başkanları arasında ayrım yapılarak vatana hizmet edilemeyeceğini ve vatandaşların partizanca tavırlardan bıktığını söyledi.

Karagöz, bu durumun Cumhuriyet tarihimizde benzerinin yaşanmadığını belirterek, devlet ve hükümet kavramlarının birbirine bu kadar karıştırıldığı bir dönemin yaşanmadığını vurguladı.

Karagöz, şunları kaydetti:

"Amasya nüfusunun yüzde 82'sini yöneten belediye başkanlarının olmadığı bir toplantıda sorunların çözülmesi hususunda koordinasyondan bahsedebilir miyiz? Bir mahalle muhtarının altyapı ile ilgili belirttiği sorunu belediye başkanının bilgisi olmadan AKP nasıl çözmeyi düşünmektedir? Bu durum bile yapılan toplantıların ne kadar samimiyetsiz olduğunu ve yalnızca 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan hezimetin üstünü örterek muhtarların gözünü boyamak için yapıldığını göstermektedir."

'ADABA SIĞMAYACAK BU TUTUMU TAMAMEN REDDEDİYORUZ'

"Atatürk'ten bizlere miras kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında devlet yönetme adabına sığmayacak bu tutumu tamamıyla reddediyoruz. Cumhuriyet tarihimizde devlet ve hükümet kavramlarının birbirine bu kadar karıştırıldığı ve parti devleti uygulamalarının alenen bu kadar insanların gözüne sokulduğu bir dönem yaşanmamıştır." diye konuştu.