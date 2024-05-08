Atina Belediye Başkanı Doukas, İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Saraçhane'deki İBB makam odasında gerçekleşen ziyarette iki başkan, dostluk ve iş birliği mesajları verdi. Öte yandan, iki lider, İstanbul ve Atina arasındaki işbirliğini ve Avrupa'daki kentlerin rolünü ele aldı.

İMAMOĞLU'NDAN DOSTLUK VURGUSU

İBB Başkanı İmamoğlu, Doukas'ı İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu dostluğun ve bu yakınlığın iki ülkeye, iki şehre, yakın coğrafyaya, hatta Avrupa'ya çok değerli katkılar sunacağını görüyorum" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hem kendisine görev döneminde başarılar diliyorum hem de işbirliğimizin hem Atina-İstanbul odağında hem de B40 odağında çok güçlü seviyelere erişmesini istiyorum. Sayın Bakoyannis (önceki dönem Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis) döneminde başlattığımız iyi adımların, sayın Doukas döneminde çok daha iyi seviyeye ulaşacağının samimi hislerini elde ettim. Bu dostluğun ve bu yakınlığın iki ülkeye, iki şehre, yakın coğrafyaya, hatta Avrupa'ya çok değerli katkılar sunacağını görüyorum. Çok yakın zamanda birbirimizle temas kurmaya başlamamıza rağmen, hele hele bu hafta hem Paris'te çok güzel diyaloglarımız oldu değerli dostum Haris'le hem de dün bizi Avrupa Günü resepsiyonumuzda yalnız bırakmadı. Bugün de bana bir tebrik ziyaretiyle, bugünümüzü keyiflendirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Haris'i Atina'da ziyaret etmeyi elbette diliyorum. Tekrar kendisine bu sıcaklığı, bu dostluğu ve bu samimiyeti için teşekkür ederim.”

'SİZLERİ ATİNA’DA AĞIRLAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Atina Belediye Başkanı Doukas da duygularını, “İmamoğlu çok önemli bir zafer elde etti. Bundan çok memnunuz. İki belediye arasında, önceki belediye başkanı ile başlamış çok güçlü işbirliği bağları var. Bu dürüst, yoğun ilişkiyi sürdürmek için yoğun çaba sarf edeceğiz. İstanbul, Balkan bölgesinin çok önemli bir kenti. Bu türbülanslı ortamda, kentler ve belediye başkanları, barışın ve huzurun sağlanması için çok kritik önemli rol oynuyor. En kısa sürede sizleri Atina’da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” sözleriyle dile getirdi.