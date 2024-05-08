Erkan Baş'tan 'siyasette yumuşama' eleştirisi: Televizyonlarda 'yumuşama' konuşulurken, 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlar işkence görüyordu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de; “Siyasette elbette ki mücadele kadar müzakere de meşrudur. Ancak zaten hakkımız olanı almak için, zaten olması gerekenin yapılabilmesi için hiç kimseye teslim olmayacağımızı, hiç kimseden özür dilemeyeceğimizi, hiç kimsenin karşısında geri adım atmayacağımızı da bütün kamuoyunun bilmesini isterim. Biz bu iktidarı tanıyoruz. Yerel seçim hezimetinden çıkışın bir yolu olarak karşılarında direnen milyonlarca insana da zaten yapmaları gerekeni yapacakları için geri adım attırmaya çalışmalarını kabul etmiyoruz” dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Baş , konuşmasına 52. ölüm yıl dönümleri nedeniyle Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anarak başladı.

"GEZİ TUTSAKLARININ SERBEST BIRAKILMASI İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

"Türkiye'de bugün adalet katledilmektedir" diyen Baş, Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin 1. yıl dönümünün yaklaştığını anımsatarak"Seçimin 1. yılı olan 14 Mayıs ile Gezi'nin yıl dönümü olan 31 Mayıs arasında Türkiye'nin dört bir yanında tüm siyasi partilerle, tüm sendikalarla, meslek odalarıyla ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte adalet mücadele yükseltme çağrısı yapıyoruz. Gezi tutsaklarının serbest bırakılması, Gezi'de kaybettiğimiz kardeşlerimizin, evlatlarımızın hesabının sorulması için adalet mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz" dedi.

"YARGI, 1 MAYIS'I KUTLAMAK İSTEYENLERE KARŞI TIKIR TIKIR İŞLİYOR AMA SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ AYDINLATMAK İÇİN İŞLEMİYOR"

Ülkede kimsenin kendisini yalnız hissetmeyeceği toplumsal dayanışmayı kurmak için mücadele çağrısı yapan Baş, "Meydanda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen işçilere yargı tıkır tıkır işliyor ama oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok için, trafikte motokuryeyi katledip kaçan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu için, bütün Türkiye'nin Ankara'nın göbeğinde planlı biçimde işlenen siyasi cinayet olduğundan hiç şüphe etmediği Sinan Ateş cinayetinin arkasındakileri aydınlatmak için bu yargı işlemiyor. Ülkeyi de kendileri gibi rezil etmelerine artık yeter demek için birlikte bir mücadele çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

"TELEVİZYONLARDA YUMUŞAMA KONUŞULURKEN 1 MAYIS'TA GÖZALTINA ALINANLAR İŞKENCE GÖRÜYORDU"

Baş, şöyle devam etti:

"Biz siyasette hem mücadelenin hem müzakerenin bir yeri olduğunu kuşkusuz kabul ediyoruz. Ancak iktidarın tümüyle haksız olduğu, tümüyle hukuksuz uygulamaları birer pazarlık konusu olarak kamuoyunun önüne çıkartılmaya çalışılıyorsa, üstelik insanların bundan mutlu olması gerektiği anlatılıyorsa buna dair de söyleyecek bir çift sözümüzün olması gerekiyor. Televizyonlarda dört bir yandan yumuşama, normalleşme söylemleri geliştirilirken ben Çağlayan Adliyesi'nde 1 Mayıs günü evleri basılarak gözaltına alınan arkadaşların hakim karşısına çıktıkları sırada yanlarındaydım. Devletin gözetiminde açık şiddete, kaba dayağa, işkenceye maruz kaldılar. Bu tablo karşısında bu normalleşmeyi, bu yumuşamayı sorgulamak, sorgulatmak bizim sadece görevimiz değil aynı zamanda sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum. AKP iktidarının 1 Mayıs'ı keyfi biçimde yasaklama girişimidir suç olan.

"HAKKIMIZ OALNI ALMAK İÇİN KİMSEYE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Siyasette elbette ki mücadele kadar müzakere de meşrudur. Ancak zaten hakkımız olanı almak için, zaten olması gerekenin yapılabilmesi için hiç kimseye teslim olmayacağımızı, hiç kimseden özür dilemeyeceğimizi, hiç kimsenin karşısında geri adım atmayacağımızı da bütün kamuoyunun bilmesini isterim. Biz bu iktidarı tanıyoruz. Yerel seçim hezimetinden çıkışın bir yolu olarak karşılarında direnen milyonlarca insana da zaten yapmaları gerekeni yapacakları için geri adım attırmaya çalışmalarını kabul etmiyoruz.

"EKONOMİK KRİZİN FATURASINI HALKA ÖDETMEK İSTEYEN İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Meclis personelinin kullandığı servislerin tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılacağı söyleniyor. Şimdi Meclis'te onlarca, yüzlerce makam arabası her gün dünya kadar masraf yaparken işçileri getirip götüren servislerden tasarruf etmeyi düşünen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu ekonomik kriz dedikleri sıkışmanın faturasının yoksullara, emekçilere, halka ödetmeye çalışan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız.

"İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN HAKKINI MAHŞERE BIRAKMAYACAĞIZ"

Bir tane kurum var, açlıkla, sefaletle boğuşan yurttaşlara sesleniyorlar, sabredin diyorlar. Ama her gün lüks araçlarıyla gündemlere geliyorlar. Tasarruf tedbirleri bu ülkenin emekçilerinde kemerde delik açılacak bir yer dahi bırakmamışken bu kurumun yetkilileri kefenin cebi yoktur diyerek ceplerine lüks araçların anahtarlarını doldurarak hayatlarını sürdürüyorlar. İşte bu Hazine Bakanı'nın temsil ettiği program ancak böyle ayakta kalabilir. Bunların hesabı öte tarafa falan kalmayacak. İşçinin, emekçinin, alın terinin hakkını mahşere bırakmayacağız. Emekçilerin alın terini sömürerek yaşadıkları bu şatafat düzenine mutlaka ama mutlaka son vereceğiz.

"İNSANLARI, DOĞAYI KATLEDEN '6. FİLO'YA DEFOL' DİYORUZ"

Bir grup dünya geneline yayılmış tek bir şirketin doymak bilmeyen iştahının adıdır siyanürlü altın. Sanki altın madenlerin insan hayatını ve doğayı tahrip etmiyormuş gibi daha 80 gün önce bu ülkede bir cinayet yaşanmamış gibi bu açgözlüler, 16 Mayıs'ta Ankara'da bir etkinlik gerçekleştireceklerini ilan etmiştir. Altın Madencileri Derneği ve Dünya Altın Konseyi ortak etkinliği olan bu etkinliğin konu başlıklarını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Buna karşı çevre mücadelesi veren yurttaşlarımız, çevre örgütlerimiz ‘6. Filo defol’ çağrısı yapıyorlar. Bu çağrıya aynen katılıyoruz. İnsanları, doğayı katleden ‘6. Filo’ya defol’ diyoruz ve bu etkinliği derhal iptal etme çağrısı yapıyoruz."

Kaynak: ANKA