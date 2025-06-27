CHP'li Kadim Durmaz’dan İktidara 'Emeklilik' Çıkışı: 'Neden Hayata Geçirilmedi?'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Emeklilikte yaşa takılan (EYT) düzenlemesi ile SSK’lı milyonlarca yurttaşın emekli olduğunu, ancak Bağ-Kur’lu küçük esnafın bu haktan yararlanamadığını belirtti.

'NEDEN HAYATA GEÇİRİLMEDİ?'

Küçük esnafların uzun süredir beklediği prim gün sayısında indirim sözüyle ilgili iktidara sert tepki gösteren Durmaz “Bağ-Kur prim gün sayısını 9.000’den 7.200 güne düşüreceğiz” vaadinin neden hâlâ hayata geçirilmediğini sordu.

'BU EŞİTSİZLİK SÜRDÜRÜLEMEZ'

Durmaz “Bugün birçok küçük esnaf, kendi yanında çalışan işçiden daha geç emekli oluyor. Artan prim yükleri altında ezilen esnaf, hem borçlarını ödeyemiyor hem de hakkı olan emekliliğe erişemiyor. Bu eşitsizlik sürdürülemez” dedi.

Durmaz, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti: