CHP'li Kadim Durmaz’dan İktidara 'Emeklilik' Çıkışı: 'Neden Hayata Geçirilmedi?'

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Meclis’e yazılı bir soru önergesi sundu. Küçük esnafların uzun süredir beklediği prim gün sayısında indirim sözüyle ilgili iktidara tepki gösteren Durmaz “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’te duyurduğu 7.200 gün vaadine ilişkin bugüne kadar hangi somut çalışmalar yapılmıştır?” diye sordu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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CHP'li Kadim Durmaz’dan İktidara 'Emeklilik' Çıkışı: 'Neden Hayata Geçirilmedi?'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Emeklilikte yaşa takılan (EYT) düzenlemesi ile SSK’lı milyonlarca yurttaşın emekli olduğunu, ancak Bağ-Kur’lu küçük esnafın bu haktan yararlanamadığını belirtti.

'NEDEN HAYATA GEÇİRİLMEDİ?'

Küçük esnafların uzun süredir beklediği prim gün sayısında indirim sözüyle ilgili iktidara sert tepki gösteren Durmaz “Bağ-Kur prim gün sayısını 9.000’den 7.200 güne düşüreceğiz” vaadinin neden hâlâ hayata geçirilmediğini sordu.

CHP'li Kadim Durmaz’dan İktidara 'Emeklilik' Çıkışı: 'Neden Hayata Geçirilmedi?' - Resim : 1

'BU EŞİTSİZLİK SÜRDÜRÜLEMEZ'

Durmaz “Bugün birçok küçük esnaf, kendi yanında çalışan işçiden daha geç emekli oluyor. Artan prim yükleri altında ezilen esnaf, hem borçlarını ödeyemiyor hem de hakkı olan emekliliğe erişemiyor. Bu eşitsizlik sürdürülemez” dedi.

Durmaz, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’te duyurduğu 7.200 gün vaadine ilişkin bugüne kadar hangi somut çalışmalar yapılmıştır?
  • Bu konuda bir yasal düzenleme hazırlığı bulunmakta mıdır? Ne zaman TBMM gündemine gelecektir?
  • Aynı işi yapan SSK’lı bireyler ile Bağ-Kur’lular arasındaki bu adaletsizlik giderilecek midir?
  • Kadın esnaflar için prim gün sayısında özel bir düzenleme planlanmakta mıdır?
  • Bu sözün bugüne kadar yerine getirilmemesinin gerekçesi nedir?

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