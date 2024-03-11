CHP'li Hüseyin Can Güner: Çankaya kültür merkezi olacak

Çankaya Belediye Başkan Adayı Güner, kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği projelerin Ankara’daki sanatseverler kadar sanatçılara da hareket alanı sağlayacağını belirtti.

CHP'li Hüseyin Can Güner: Çankaya kültür merkezi olacak

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner bu yıl onuncusu düzenlenen ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nı ziyaret etti.

6-10 Mart tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen fuarda Güner, dünyadan ve ülkemizden 300’e yakın sanatçının katıldığı etkinlikte sanatçılar ve Ankaralı sanatseverlerle bir araya geldi.

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Güner, fuardaki tüm sergi alanlarını gezerek sanatçılar ve sanatseverlerle sohbet etti ve yeni dönem için projelerini paylaşma fırsatı buldu.

CHP'li Hüseyin Can Güner: Çankaya kültür merkezi olacak - Resim : 1

KENT FESTİVALİ VE MÜZESİ

CHP Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner, yeni dönem için açıkladığı projeler arasında kültür ve sanat projelerine büyük önem verdiğini belirtti. Güner, fuar alanındaki Ankaralı sanatseverlere "İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri"ni anlattı. Tüm bir yıla yayılacak olan ve her ay farklı temalarla Çankaya’yı sanatla buluşturacak "Çankaya Kent Festivali" büyük ilgi gördü.

Sanatın itici gücüyle Çankaya ve Ankara’nın merkezinde yaşamı hareketlendirmeyi amaçlayan Kent Festivali, yaşayan sokakları ve haftanın her günü canlı salonlarıyla tüm Çankaya’yı bir kültür sanat merkezi yapmayı hedefliyor. Güner, film, tiyatro, sergiler, sokak festivalleri ve atölyeler gibi etkinliklerin yanı sıra Ankara’nın muhteşem kent belleğini vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen "Kent Müzesi" projesinin önemini vurguladı.

CHP'li Hüseyin Can Güner: Çankaya kültür merkezi olacak - Resim : 2

“SANATI VE SANATÇIYI DESTEKLEYECEĞİZ”

Çankaya Belediye Başkan Adayı Güner, kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği projelerin Ankara’daki sanatseverler kadar sanatçılara da hareket alanı sağlayacağını belirtti. Güner, özellikle son dönemde kültür ve sanat etkinliklerinin engellendiği, kısıtlandığı bir ortamda Çankaya Belediyesi’nin bu projelerle sanatçılara da nefes aldırmayı hedeflediğini ifade etti. Kültür ve sanata yönelik çalışmalar yapan kuruluşların teşvik edileceğini belirten Güner, gelecek nesillere miras bırakılacak bir Çankaya için çalışmanın önemini vurguladı.

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