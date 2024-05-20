CHP'li Halıcı, Bakan Tekin'e seslendi: Mülakatı kaldırın

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Mülakatı kaldırın, seçimden önce verdiğiniz sözü tutun" dedi.

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CHP'li Halıcı, Bakan Tekin'e seslendi: Mülakatı kaldırın

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kurtuluş Savaşı'nın, tarihin en haklı direnişi olduğunu belirterek, dünün de Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yaktığı 19 Mayıs'ın yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Dünyada gıda enflasyonu düşerken, Türkiye'de yükseldiğini belirten Halıcı, "BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından derlenen verilere göre, dünya çapında gıda fiyatları mart ayında yıllık yüzde 7.7 geriledi. Aynı dönemde Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 70.5 arttı" diye konuştu.

"İNSAN HAKLARI AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, akademik özgürlük, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular, insan hakları sıralaması, enerji giderleri enflasyonu alanlarında Türkiye'nin durumunu paylaşan Halıcı, "İnsan hakları ayaklar altına alındı. Mahkeme kararlarına uyulamadı, anayasa askıya alındı. Medya ele geçirildi. Kurumların içi boşaltıldı ve çürütüldü. Uzman olmayanlar kamuya dolduruldu. İktidar halka hesap verseydi, Cumhurbaşkanlığı Meclis'in yetkilerini gasbetmeseydi, demokrasi, insan hakları olsaydı bu yoksulluğu yaşamayacaktık" ifadesini kullandı.

"BAKANLAR SORU ÖNERGELERİNE CEVAP VERMEDİ"

CHP'li Halıcı, milletvekili seçilmesinin 1. yılında yaptığı faaliyetleri anlatarak, bu süre içinde 66 soru önergesi, 2 kanun teklifi ve 3 araştırma önergesi verdiğini, Isparta'nın ve Türkiye'nin sorunlarını gündeme getirdiğini söyledi. Bakanlara verdiği soru önergelerini gösteren ve bu önergelere ilgili bakanlar tarafından cevap verilmediğini vurgulayan Halıcı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ve bakanları eleştirdi.

"SEÇİMDEN ÖNCE VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN"

Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen alımlarında mülakatın kaldırılacağını açıklamasına karşın mevcut Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatta devam etme kararı aldığını belirtti. Hikmet Yalım Halıcı, "Yusuf Tekin'e sesleniyoruz, kaldırılacağını söylediğiniz mülakatı kaldırın, seçimden önce verdiğiniz sözü tutun. Mülakatı kaldırın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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