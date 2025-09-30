CHP’li Emre’den İki Bakana Kritik Sorular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla ABD merkezli Mercuria ve Woodside şirketleriyle yapılan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) anlaşmalarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıl süreli ve toplamda 70 milyar metreküp LNG tedarikini kapsayan bir anlaşma imzalandı. Woodside ile ise 9 yıllık bir ön mutabakat sağlandığı aktarıldı. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bu anlaşmaların maliyetlerinin, Rusya ve diğer ülkelerden boru hattı üzerinden alınan doğal gaza kıyasla daha yüksek olduğu iddia ediliyor.

ENERJİ BAKANI'NA 8 SORU

Emre önergesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a şu soruları yöneltti:

- Mercuria ve Woodside ile yapılan LNG anlaşmalarının toplam maliyetine ilişkin kamuoyuna yansıyan 40 milyar doların üzerindeki rakamlar doğru mu?

- Bu maliyet hangi hesaplamalara dayanmaktadır?

- Fiyatlandırma mekanizmaları (petrole endeks, sabit fiyat, spot piyasa referansı vb.) nedir ve ortalama ithalat maliyeti MMBtu başına kaç dolar olmaktadır?

- ABD’den alınacak LNG’nin yeniden gazlaştırma ve depolama altyapısı dikkate alındığında toplam tedarik zinciri maliyetleri ne kadar artmaktadır?

- ABD LNG’si ile Rusya’dan sağlanan boru hattı gazı arasında ortalama maliyet farkı nedir?

-Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik “Rusya’dan enerji ithalatını sonlandırma” talebine Bakanlığın yaklaşımı nedir?

- Bu anlaşmalar enerji arz güvenliğini artırmaya dönük teknik bir tercih mi, yoksa jeopolitik koşulların bir sonucu mu?

- Kamu yararı açısından düşük maliyetli Rus gazı mı, yüksek maliyetli ABD LNG’si mi daha uygun bir strateji olarak görülmektedir?

HAKAN FİDAN'A DA SORDU

CHP'li Zeynel Emre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi sundu. Önerge, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu için New York’a giden heyetlerde, devlet görevlilerinin yanı sıra AKP yöneticilerinin de bulunmasına yönelik tartışmaları da gündeme taşıdı.

Emre, gerekçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’in “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresi taşıyan yaka kartıyla Türkevi’nde görüntülenmesini, AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın ise Emine Erdoğan’ın katıldığı bir programa iştirak etmesini örnek gösterdi. CHP’li milletvekili, “Türkiye’nin köklü dış politika geleneği, devletin partiler üstü tarafsızlığı ve uluslararası temsilin ciddiyeti üzerine inşa edilmiştir. Ancak herhangi bir resmî görevi bulunmayan bir siyasi partinin yöneticilerinin devlet heyetinde yer alması, dış politikamızın kurumsal itibarını zedelemekte, kamu kaynaklarının partizan amaçlarla kullanıldığı algısı yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

Emre, Bakan Fidan’dan şu sorulara yanıt istedi:

- Yusuf İbiş ve Tuğba Işık Ercan, hangi resmî sıfatla BM Genel Kurulu kapsamındaki temaslara dahil edilmiştir?

- Parti yöneticilerinin uluslararası toplantılara katılımı için hangi usul ve prosedürler izlenmiştir? Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi veya onayı olmuş mudur?

- Seyahat, konaklama ve diğer masraflar kamu bütçesinden karşılandıysa, hangi kalemden ödeme yapılmıştır?

- “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ibaresi taşıyan akreditasyon kartlarının verilmesinde Bakanlığın rolü nedir?

- 2018’den bu yana BM Genel Kurulu veya benzeri toplantılara AKP yöneticileri katıldı mı? Katıldıysa hangi sıfatla ve hangi bütçeyle?

- Parti yöneticilerinin devlet heyetlerinde yer alması Türkiye’nin uluslararası temsiline zarar vermiyor mu? Bu tür durumların önüne geçmek için bir denetim mekanizması oluşturulacak mıdır?





Kaynak: Haber Merkezi