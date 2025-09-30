Selahattin Demirtaş'ın Avukatı 8 Ekim'i İşaret Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yayımladı. “Sürecin turnusol kağıdı: 8 Ekim tarihi ve Demirtaş” başlıklı bir yazı kaleme alan Karaman, Demirtaş’ın olası tahliyesi için kritik tarihin 8 Ekim olduğunu belirtti.

Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) şu ana kadar Demirtaş hakkında üç defa tahliye edilmesine yönelik karar verdiğini ancak gereğinin yerine getirilmediğini hatırlatarak, hükümetin itiraz etmemesi durumunda Demirtaş hakkında verilen AİHM kararının 8 Ekim’de kesinleşeceğini söyledi.

AİHM daha önce 3 kez tahliye kararı vermişti.

'HUKUKUN GEREĞİ OLARAK TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYOR'

Avukat Karaman, “İstinaf Dairesi’nin dosyayı hemen incelemeye alarak Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını, ilk elden, hukukun gereği olarak tahliye etmesi gerekir” derken açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Diğer taraftan sıcaklığı ile yürütülen ve temkinli izlenen çözüm sürecinin inandırıcılığının gereği olarak da Kobani tutuklularının tahliyesi gerekli ve hatta zorunludur. Öyle ki, tıpkı MHP’nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, hükümetin de itiraz süresi 8 Ekim 2025’te son bulacak olan AİHM kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır. Zaten benzer itirazların AİHM nezdinde bir karşılık bulmayacağı önceki AİHM Büyük Daire kararı ile sabittir. Gerek yerel ve uluslararası hukukun gereği olarak, gerekse de barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığının pekişmesi açısından, İstinaf Dairesinin Kobani dosyasını en kısa zamanda incelemeye alacağı ve Sayın Demirtaş ve arkadaşları hakkında tahliye kararı vereceği yönünde güçlü bir beklentimiz olduğunu not etmek gerekir.”

Kaynak: Haber Merkezi