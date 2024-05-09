CHP'li Emre: "Mafyanın ortaklarını Bakan Yardımcısı haline getirdiniz"

CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre TBMM’de uluslararası sözleşmelerin görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Mafyanın ortaklarını Bakan Yardımcısı haline getirdiniz, sorularımızı yanıtsız bıraktınız, açıklamalarımıza erişim yasağı koydunuz; bundan hiç utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Emre görüşmede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl bir haber yayınlandı. Dışişleri Bakanlığını dün burada temsilen bulunan "Yasin Ekrem Serim" isimli kişinin Kıbrıs'ta "Halil Falyalı" isimli organize suç örgütü lideriyle bir ortaklığının bulunduğu haberi yayınlandı. Ortaklığı bulunan şirketin adı: "Northern Associates Trading Limited". 2020'de Türkiye'de Halil Falyalı'yla ilgili yakalama kararı bulunurken Dışişleri Bakan Yardımcılığı koltuğunda oturan Yasin Ekrem Serim ve biraderi bu kişiyle ortak şirket kurmuşlar.

Geçen yıl Dışişleri Komisyonunda bunu gündeme getirdim, Yasin Ekrem Serim'e ben bunu sordum. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu haberi yapan gazeteci hakkında hiç utanmadan sıkılmadan 250 bin liralık tazminat davası açtı. Bir dürüst gazeteci hakkında onu korkutmak için, sindirebilmek için bu davayı açtı. Arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Dava reddedildi ve davanın karar metninde KKTC Resmi Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesince düzenlenen ve Halil Falyalı'nın hakkında yakalama kararı olduğu dönemde Serim'le bir şirkette hissedar olduğu belgesi yer aldı. Ben Milletvekili olarak bunu Dışişleri Komisyonunda bir daha sordum, Dışişleri Bakanına üç defa yazılı soru önergesi verdim, hiçbir sorumu yanıtlamadılar, bu sorularımı yanıtlamadılar arkadaşlar. Biz bunu gündeme getirdik. O dönemde Genel Başkanımız Özgür Özel Grup Başkan Vekiliydi, Meclis Genel Kurulunda o da gündeme getirdi. Bizim bu açıklamalarımızı haber yapan yayın kuruluşlarının haberlerine 240 tane erişim yasağı getirildi. Dışişleri Bakanlığını bu hale getirmeye utanmıyor musunuz?

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin tarihi bakımından bu kara bir sayfadır. Ben senelerce Türk dış politikası dersi okuttum; ben, Türk Dışişleri Bakanlığının tarihinde böyle bir olay bilmiyorum. Türk Dışişleri Bakanlığının kahraman bir memurunu Amerika Birleşik Devletleri’nde şehit ettiler; Bahadır Demir, 1973 yılında. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Şehit edilen diplomatımızın eşi hazırlandı, imtihana girdi, Dışişleri Bakanlığının memuru oldu; Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de böyle bir Bakanlıktı. Mafyanın ortaklarını Bakan Yardımcısı haline getirdiniz, sorularımızı yanıtsız bıraktınız, açıklamalarımıza erişim yasağı koydunuz; bundan hiç utanmıyor musunuz?”

Kaynak: Gerçek Gündem