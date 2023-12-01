CHP’li Demir: Hormonlu büyüme illüzyondan ibaret

Ekonomik krizin giderek derinleşmesi, döviz kurlarının 30 lira seviyesine dayanması ve yüksek enflasyonla ezilen vatandaşlar geçinmeye çalışırken, Türkiye ekonomisi büyüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5.9 büyüdüğünü açıkladı.

'EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE VERMEMEK İÇİN 5 BİN TAKLA ATIYORLAR'

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Verilerdeki büyüme bir illüzyondan ibaret, halk bu ekonomik büyümeyi hissetmiyor çünkü emeğin GSHY içindeki payı günden güne azalıyor. Nasıl bir büyümeyse, vatandaş çarşı pazara çıkamıyor. Emekliye 5 bin TL ikramiye vermemek için 5 bin takla atıyorlar” dedi.

'AKP’NİN EKONOMİDE TEK BİR POLİTİKASI VAR O DA FAKİRDEN ALIP ZENGİNE VERMEK'

TÜİK verilerinin illüstral bir çalışma olduğunu kaydeden CHP’li Demir, sözlerini söyle sürdürdü:

“TÜİK’in açıkladığı verilerde de görüleceği üzere her geçen gün zengin daha zengin fakir ise daha fakir bir hale geliyor. Ortadirek diye tanımlanan memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi ‘düşük ve sabit gelirli’ insanlarımızı fakir sınıfına soktular. Vatandaşlar arasındaki ekonomik uçurum gün geçtikçe büyüyor. Üç haneli gerçek enflasyon yani TÜİK’in açıklayamadığı, halkın derinden hissettiği derin enflasyon belası, asgari ücretlileri, emeklileri, çiftçileri, yoksulları kısacası halkın yüzde 95'ini silindir gibi ezip geçti. AKP’ye yakın sermaye sahipleri her geçen gün daha da büyürken vergi yükü fakir vatandaşın sırtına yükleniyor. AKP’nin ekonomide tek bir politikası var o da fakirden alıp zengine vermek!”

Kaynak: Gerçek Gündem