Özgür Özel, CHP'nin önceki dönem milletvekilleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel, “Tecrübeyi reddederek ve deneyimi dışlayarak hiçbir örgüt başarılı olamaz" dedi.

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Özgür Özel, CHP'nin önceki dönem milletvekilleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki dönem milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, parlamentoda görev yapmış önceki dönem 83 milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya gelerek, toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Özel, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde gayret gösteren, maddi ve manevi destek olan, illerinde üzerine düşeni fazlasıyla yapan, 28 Mayıs akşamı üzüntüyü ve travmayı en çok yaşayanlarla birlikte olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta duygusal kopmanın yaşandığını, sahada hep birlikte gördüklerini belirten Özel, "Geçmiş dönemde vekaletini yürüttüğünüz kişilerin ne hissettiğini siz sahada gördünüz. Benim açımdan kolay değildi. 12 yıllık milletvekilliği, 8 yıllık grup başkanvekilliği deneyiminden, bu büyük üzüntüden sonra yeni bir şeyler söylemek ve bunun gerçekten yeni, etkili ve kuvvetli bir değişim olacağını ifade etmek" dedi.

Özel, partisinin bir daha seçim kaybetmemesi için üzerlerine düşen fedakarlık ve sorumlulukları yerine getireceklerini açıkladıklarını hatırlatarak, "Sorumluluk düştü. Sorumluluğu nasıl yerine getireceğimize ilişkin net bir tanımlama yaptık. Cumhuriyet Halk Partisini, Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getireceğiz" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ"

Özgür Özel, önceki dönem milletvekillerine, partinin üzerinden ellerini çekmemelerini ve eleştirilere açık olduklarını söyledi.

Ortaya koydukları esas vizyonun, Atatürk'ün partisine bir daha seçim kaybettirmemek ve iktidar olmak olduğunu vurgulayan Özel, bunu, yeni ve genç kadrolar ile daha çok kadınla yapacaklarını kaydetti.

Yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi olduğuna dikkati çeken Özel, "Yaş ortalaması 46 olan bir MYK var. Bizim listemize baktığımızda üç şey görülecek demiştik. Kadınlar, gençler ve örgüt" sözlerini sarf etti.

Başarı göstermek zorunda olduklarını belirten Özel, şu görüşleri paylaştı:

"Tecrübeyi reddederek ve deneyimi dışlayarak hiçbir örgüt başarılı olamaz. Toplumda bir yenileşme talebi olduğu ortada. Ancak bu kadar köklü bir kurumun, tecrübeyi ve tecrübenin zamanın imbiğinden süzerek zihninde biriktirdiklerini dile getirmesi ve bizim bundan istifade etmemiz bir zaruret. Bunu yapmadığımız takdirde savrulmaya başlarız. Bizim üzerimizden ve partimizin üzerinden elinizi çekmeyiniz. Lütfen en samimi eleştirilerinizi, yönlendirmelerinizi bizden esirgemeyiniz."

Kaynak: AA

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