CHP'li Cevdet Akay'dan Şok İddialar! Ziraat Bankası'ndan Açıklama Geldi

Ziraat Bankası, CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay’ın banka yöneticilerine yönelik iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Banka, Akay’ın kamu kaynaklarının kişisel servete dönüştürüldüğü yönündeki eleştirilerine karşı, kredilerin bankacılık ilkeleri ve mevzuata uygun şekilde tahsis edildiğini, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmadığını belirtti.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ziraat Bankası’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Karabük Milletvekili Sayın Cevdet Akay tarafından 18.08.2025 tarihinde yapılan basın açıklamasında dile getirilen konular ve iddialar, kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya ve bankamız ile yöneticilerinin itibarını zedelemeye yönelik gerçek dışı açıklamalardır.

Bankamız 161 yıllık köklü geçmişi ve 6.9 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğü ile birçok bilanço kaleminde ve karlılıkta Türkiye'nin lider bankası konumunda bulunmaktadır. Ziraat Bankası, çiftçisibden emeklisine, öğrencisinden sanayicisine kadar herkesin ve her kesimin en yakın finansal paydaşı olmuştur.

Söz konusu açıklamada yer alan iddiaların aksine bankamızca kullandırılan krediler bankacılık usul ve esaslarına göre tahsis edilmekte olup hiçbir kişi veya gruba ayrıcalıklı bir uygulama söz konusu değildir.

Ziraat Bankası dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin, üreticimizin ve sanayicimizin yanında olmaya devam ederek güçlü büyümesini sürdürmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

Sayın Milletvekili tarafından belli periyotlarla bankamız ve yöneticilerinin saygınlığını hedef alan bu tür mesnetsiz iddia ve iftiralar karşısında her türlü yasal hakkımızın saklı tutulduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Banka, milletvekilinin “mesnetsiz” olarak nitelendirdiği açıklamalara karşı yasal haklarını saklı tuttuğunu vurguladı.

AKAY NE DEMİŞTİ?

CHP’li Akay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Ziraat Bankası yöneticilerinin kamu kaynaklarını kötüye kullandığına dair iddialarda bulunmuş ve bankanın bazı işlemlerini eleştirmişti.

Akay, açıklamasında “Ziraat Bankası’nın, özellikle genel müdür ve bazı yöneticileri bankayı ve Ziraat Katılım’ı adeta babalarının çiftliği gibi kullanıyor” iddiasında bulunmuştu.

BDDK’ya da seslenen Akay, “Bankaları neden etkin şekilde denetlemiyorsunuz? Daha da önemlisi, Ziraat Bankası’nı gerçekten denetliyor musunuz? Alparslan Çakar’ın, ‘BDDK bana dokunmaz, çünkü başkanın kayınbiraderini Ziraat’a müdür yaptım’ dediği konuşuluyor” demişti.