CHP Yeni Parti Programı Çalışmasında Son Virajda! Çalıştay 4-9 Eylül Arasında Yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-9 Eylül 2024’te gerçekleştirilen olağanüstü tüzük kurultayında alınan karar doğrultusunda başlatılan parti programı değişikliği çalışmalarını tamamlamak üzere. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığında yürütülen hazırlıklar kapsamında, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri; eğitim, sağlık, adalet, ekonomi, iç ve dış politika ile gençlik gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren alanlarda yoğun bir çalışma yürütüyor.

YENİ PROGRAMIN YENİ HATLARI BELİRLENECEK

Parti, yeni program için saha çalışmalarına da hız verdi. 81 il ve 973 ilçede örgütlü olan CHP teşkilatları, toplumun beklentilerini ve taleplerini ölçmek için saha araştırmaları gerçekleştiriyor. Bu süreçte, vatandaşların parti programına yönelik görüş ve önerileri il başkanlıkları aracılığıyla genel merkeze iletiliyor.

Bu doğrultuda, yeni parti programına son şeklini vermek ve görüşleri değerlendirmek amacıyla 4-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara’da “Parti Programı Çalıştayı” düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı çalıştaya, MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, 81 il teşkilatı ve partililer katılacak. Çalıştayda, toplumun farklı kesimlerinden gelen öneriler masaya yatırılarak yeni programın ana hatları şekillendirilecek.

YENI PROGRAM KURULTAYDA OYLANACAK

CHP tüzüğüne göre, parti programında değişiklik yapma yetkisi kurultaya ait. Çalıştayda ortaya çıkan çıktılarla son hali verilecek olan yeni parti programı, kasım ayında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay’da 1323 kurultay delegesinin oyuna sunulacak. Program değişikliğinin kabulü için kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğunun onayı gerekecek.

Kaynak: AA