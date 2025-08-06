CHP'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı

Beykoz'da sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında şikayet bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, gözaltına alındı.

CHP'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Burak Korkmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar gerekçesiyle gözaltına alındı. Korkmaz hakkında, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik’in şikayeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şikayet dilekçesinde, Korkmaz’ın bir sosyal medya hesabı üzerinden gerçekle bağdaşmayan iddialarda bulunduğu ve bu paylaşımların kişilik haklarını zedelediği öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Burak Korkmaz’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Rıza Akpolat'ın Baldızı Hakkında da Gözaltı Kararı VerildiRıza Akpolat'ın Baldızı Hakkında da Gözaltı Kararı VerildiGüncel

İBB'ye Yeni Operasyon! 25 Kişi Hakkında Gözaltı KararıİBB'ye Yeni Operasyon! 25 Kişi Hakkında Gözaltı KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Gözaltı
YAŞ Kararları Resmi Gazete'de YAŞ Kararları Resmi Gazete'de
Bu Kadarına Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele
Abdulkadir Selvi'den Dikkat Çeken Yazı! Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya Ne Olacak? Demirtaş ve Kavala'ya Ne Olacak?
Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı
Komisyon Toplantısı Sona Erdi: Kararların Nasıl Alınacağı Belli Oldu Komisyon Toplantısı Sona Erdi: Kararların Nasıl Alınacağı Belli Oldu
Eski AKP'li Bakan Mustafa Demir Hayatını Kaybetti Eski AKP'li Bakan Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı