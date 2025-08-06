CHP'li Meclis Üyesi Gözaltına Alındı

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Beykoz Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Burak Korkmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar gerekçesiyle gözaltına alındı. Korkmaz hakkında, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik’in şikayeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şikayet dilekçesinde, Korkmaz’ın bir sosyal medya hesabı üzerinden gerçekle bağdaşmayan iddialarda bulunduğu ve bu paylaşımların kişilik haklarını zedelediği öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Burak Korkmaz’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi