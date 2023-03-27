CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan'a sert yanıt

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP’li belediyeleri kastederek “11 tane büyükşehir belediyen var, acaba Adıyaman’a ulaştılar mı” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

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CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan'a sert yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Adıyaman'da yaptığı açıklamada CHP'yi hedef alarak "11 tane büyükşehir belediyen var, acaba Adıyaman’a ulaştılar mı?" demişti. 

ERDOĞAN'A YANIT 

Erdoğan'a CHP'den yanıt CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'den geldi. 

Tutdere, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman’da kurduğu konteyner kentin önünde yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı, CHP’nin sadece 11 büyükşehir belediyesi değil, tüm belediyeleri depremin ilk anından beri Adıyamanlıların yardımına koştular” diye konuştu.

“CHP ADIYAMANLILARIN YANINDA”

Tutdere, “Arkamda gördüğünüz konteynerkenti İzmir Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Yine aynı yerde Mersin Büyükşehir Belediyemiz, konteynerkent yapıyor. İzmit Belediyemiz, çadırkent yaptı. CHP, depremin hemen ertesi günü 10 milletvekili ile beraber, bütün belediyeleri, genel merkeziyle, örgütleriyle Adıyamanlıların yanındaydı, bundan sonra da yanında olmaya devam edecek” dedi.

Abdurrahman Tutdere, “Sayın Cumhurbaşkanı’na bir önerim var. Danışmanlarını Adıyaman’a bir göndersin, CHP’li büyükşehir belediyelerin yaptığı ve yapmakta olduğu çalışmaları yerinde incelesinler” diye konuştu.

Tutdere, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı konteynerkentin önünde ise iki yurttaşla birlikte konuştu. Tutdere, “Bay Kemal’in belediyeleri, milletvekilleri, tüm örgütleri ilk günden bu yana Adıyaman’daydı” diye vurguladı.

Tutdere, Erdoğan’a, “Bay Kemal’in belediyeleri ilk gün de vardı, bugün de buradalar, yarın da burada olmaya devam edecekler” dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan Deprem CHP
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