CHP'li başkan istifa etti!

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
CHP'li başkan istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kahraman, "Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılarak, bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum. Partim ve Edirne'm için elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonra yine aynı şekilde partim ve sevdalısı olduğum Edirne'm için hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Kahraman, 2010 yılından beri CHP üyesi olduğumu, 2015-2023 yılları arasında İl Yönetim Kurulu üyeliği ve 12 Ocak 2023 tarihinden bu yana CHP Edirne İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yaptığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
CHP Edirne
Son Güncelleme:
iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı iddialı başlamıştı iddialı bitiyor. Bahar'ın finalinde yaşanacaklar açıklandı
Sandık Kokusu dizisinden kötü haber. Finalinde yaşanacaklar yürek sızlatacak Sandık Kokusu dizisinden kötü haber. Finalinde yaşanacaklar yürek sızlatacak
Mustafa Balbay: Eczacı Özgür Özel dozu iyi ayarlamak zorunda; aksi halde AKP, CHP’nin üstüne yıkılır! "Eczacı Özel dozu iyi ayarlamazsa AKP, CHP’nin üstüne yıkılır"
İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: Her zaman devam etmesini dilediğimiz bir diyalog "Her zaman devam etmesini dilediğimiz bir diyalog"
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Hesaplar değişti! Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu
Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada! Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı