CHP'li başkan adayı Çoklar: Türkçe olmayan tabelalara izin vermeyeceğiz

CHP Orhangazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Türkçe olmayan tabelalara izin vermeyeceğiz. Orhangazi’nin kent kültürünü ve yapısını korumak zorundayız." dedi.

CHP'li başkan adayı Çoklar: Türkçe olmayan tabelalara izin vermeyeceğiz

Türkiye’de çok sayıda bulunan sığınmacılarla ilgili Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar, dikkat çeken bir karar verdi. CHP’li Çoklar, sosyal medya üzerinden kendisine çok sayıda soru sorulduğunu belirterek, “Benim fikrimin net olduğu bir konu var. Sığınmacılara belediye bütçesinden yardım yapmayacağız, Türkçe olmayan tabelalara izin vermeyeceğiz. Vergisiz, izinsiz, kayıt dışı ticaret yapmalarına izin vermeyeceğiz. Orhangazi’nin kent kültürünü ve yapısını korumak zorundayız.” dedi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN’DEN ÇOKLAR'IN ADAYLIĞINA DESTEK

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Çetin Çoklar’ın adaylığına videolu mesaj ile destek verdi. Büyükerşen, Orhangazi halkına seslenerek, “Çetin Çoklar ile Eskişehir’in belediyecilik tecrübesini Orhangazi’ye aktarmak istiyoruz. Yol arkadaşım Çoklar için sizlerden destek istiyorum. Orhangazi’yi Eskişehir gibi bir kent yapmak sizlerin elinde, hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

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